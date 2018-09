Impact : le match nul n’a pas fait trop mal

Il y a certes une impression d’être passé à côté de quelque chose dans le camp de l’Impact de Montréal après le match nul contre New York City FC, samedi, mais ce n’est pas quelque chose qui semble trop lourd.

Même que Saphir Taïder s’est montré mesuré et philosophe quand il a abordé la question avant l’entraînement, mardi.

«On aurait aimé gagner, c’est ce qu’on avait prévu pendant la semaine. Les circonstances ont fait qu’on a pris un point.»

«C’est peut-être le point qu’il nous faudra pour se qualifier, on reste malgré tout satisfaits.»

Finale

N’empêche que le verdict nul a un peu compliqué la vie de l’équipe qui doit maintenant impérativement l’emporter contre D.C. United, samedi soir.

«C’est une finale avant l’heure, à nous de préparer de la meilleure des façons pour être prêts pour cette finale», a insisté Taïder.

«C’est un adversaire direct, si on gagne là-bas, on les met derrière nous. On doit répéter les matchs qu’on fait dernièrement parce que ça va être le match le plus important de la saison.»

Les joueurs vont sans doute en donner plus en repensant à la rencontre du week-end dernier. C’est du moins ce qu’on peut penser quand on regarde ce que Sagna dit.

«Il y avait un petit peu de déception après le match, on savait que c’était un match très important pour essayer de distancer D.C.»

Bien meilleur

Pourtant, le verdict nul n’est pas si mauvais que ça puisque l’équipe est revenue de l’arrière pour obtenir des points pour un deuxième match de suite, ce que n’a pas manqué de signaler Rémi Garde.

«On a fait un match qu’on n’aurait pas été capables de faire il y a plusieurs mois. L’équipe a progressé, l’équipe de la deuxième moitié de saison est plus solide, plus forte que celle qu’on a connue sur la première partie de saison.»

«Malgré tout, ce n’était pas suffisant contre une équipe qui a fait un meilleur match à l’extérieur que ce qu’elle a fait sur les dernières semaines.»

L’entraîneur-chef désire que son équipe soit en mesure de maintenir un certain équilibre, ce qu’elle n’a pas réussi à faire contre New York.