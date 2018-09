Des Sénateurs métamorphosés... mais pas pour le mieux!

Les Sénateurs se sont complètement métamorphosés en un an.

Des 11 joueurs protégés en vue du repêchage d’expansion des Golden Knights de Vegas en juin dernier, seulement la moitié est encore à Ottawa 15 mois plus tard.

Le site spécialisé CapFriendly.com a d’ailleurs publié ce tweet révélateur à ce sujet mardi :

These are the players the Ottawa Senators protected 15 months ago in the Vegas Expansion Draft, June 2017



Hoffman -Traded

Brassard -Traded

Stone -UFA in July

Turris -Traded

Smith -Waived earlier today

Pageau

Dzingel -UFA in July



Phaneuf -Traded

Karlsson -Traded

Ceci



Anderson