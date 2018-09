Aubé-Kubel et Myers dans la LAH

Les Flyers de Philadelphie ont rétrogradé mardi l’ailier Nicolas Aubé-Kubel et le défenseur Philippe Myers à leur filiale de la Ligue américaine de hockey, les Phantoms de Lehigh Valley.

Aubé-Kubel a totalisé trois lancers en quatre matchs préparatoires durant ce mois-ci, passant sur la glace 13 min 05 s en moyenne par rencontre.

L’ancien des Foreurs de Val-d’Or, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a inscrit 18 buts et 28 mentions d’aide pour 46 points en 72 parties avec le club-école pendant la dernière campagne. Il a été blanchi au cours de ses 10 affrontements éliminatoires.

Le Sorelois disputera sa troisième saison complète chez les professionnels. Les Flyers comptent encore 33 joueurs à leur camp d’entraînement.

Quant à Myers, il a récolté 21 points en 50 rencontres la saison dernière avec Phantoms. Il avait passé les quatre campagnes précédentes avec les Huskies de Rouyn-Noranda.

Steve Bernier et Christopher Gibson n’ont pas fait leur place

Les Islanders de New York ont cédé quatre joueurs à leur club-école de la Ligue américaine de hockey, dont l’attaquant Steve Bernier et le gardien Christopher Gibson.

Le défenseur Seth Helgeson et l’ailier Mike Sislo se rapporteront également aux Sound Tigers de Bridgeport.

Bernier a disputé 63 rencontres avec cette équipe la saison passée, totalisant 21 buts et 14 mentions d’aide pour 35 points. Il a également participé à quatre matchs avec les Islanders. L’ancien des Sharks de San Jose, des Sabres de Buffalo, des Canucks de Vancouver, des Panthers de la Floride et des Devils du New Jersey a amassé 230 points, dont 105 filets, en 637 joutes en carrière dans la Ligue nationale.

De son côté, Gibson a défendu la cage des Insulaires huit fois en 2017-2018, conservant une fiche de 2-3-2, une moyenne de buts alloués de 3,65 et un taux d’efficacité de ,908.

L’ex-porte-couleurs des Saguenéens de Chicoutimi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a pris part à 37 affrontements avec Bridgeport. Il a maintenu un dossier de 19-14-1, ainsi qu’une moyenne de 2,42 et un taux de ,906.