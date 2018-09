Artemi Panarin s’occupe des Sabres

Artemi Panarin a amassé trois points et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Sabres par la marque de 4-2, mardi soir à Buffalo dans le cadre d’un match préparatoire.

Le talentueux attaquant a inscrit le but de la victoire en début de troisième période en plus d’être complice des réussites d’Adam Clendening et de Kevin Stenlund.

Le Québécois Anthony Duclair a été l’auteur de l’autre filet des visiteurs.

La réplique des favoris de la foule est venue de Casey Nelson et de Sam Reinhart.

Scott Wedgewood a failli quatre fois sur 22 lancers dans la défaite tandis que Joonas Korpisalo s’est dressé devant 17 des 19 tirs des Sabres.

Les Panthers se réveillent en troisième

Au Amalie Arena, tirant de l’arrière 2-0 après deux périodes, les Panthers de la Floride se sont réveillés au dernier tiers et ont vaincu le Lightning de Tampa Bay par la marque de 3-2.

Aleksander Barkov a inscrit le filet victorieux à mi-chemin en troisième période. Aaron Ekblad et Evgenii Dadonov ont aussi trouvé le fond du but pour les visiteurs.

Adam Erne et Alex Killorn avaient permis au Lightning de s’inscrire au tableau. Les deux joueurs ont fait mouche en deuxième période.

James Reimer a réalisé 27 arrêts dans la victoire tandis qu’Andrei Vasilevskiy a cédé trois fois sur 28 lancers.

Warren Foegele fait bonne impression contre les Predators

À Nashville, le jeune attaquant Warren Foegele a obtenu un but et une mention d’aide et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Predators 4-1.

Le choix de troisième ronde des Hurricanes en 2014 a inscrit le premier filet de la rencontre. Il a aussi participé à la réussite de Brett Pesce au second tiers.

Trevor van Riemsdyk et Brock McGinn ont marqué les autres buts des vainqueurs.

Ryan Johansen a permis aux favoris de la foule d’éviter le blanchissage en faisant mouche avec un peu moins de sept minutes à écouler au match.

Pekka Rinne a bien fait en dépit de la défaite, repoussant 37 des 41 tirs des Hurricanes.

Scott Darling a quant à lui réalisé 28 arrêts.

Les Capitals blanchissent les Blues

À St. Louis, Pheonix Copley n’a rien donné au Blues, ce qui a permis aux Capitals de Washington de l’emporter 4-0.

Le gardien de 26 ans, qui a déjà fait partie de l’organisation des Blues, a bloqué les 42 tirs dirigés vers lui.

Du côté des favoris de la foule, Chad Johnson et Jake Allen se sont partagé le travail devant le filet. Johnson a réalisé 14 arrêts contre 19 pour Allen.

Shane Gersich, Nathan Walker Madison Bowey et Chandler Stephenson (filet désert) ont fait bouger les cordages pour les champions en titre de la Coupe Stanley.