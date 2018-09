Alexander Radulov a joué avec le chandail d’un partisan sur le dos

Visiblement mal à l’aise avec son dossard, l’attaquant des Stars de Dallas Alexander Radulov s’en est remis à un partisan qui lui a prêté son chandail durant un match préparatoire contre les Panthers de la Floride, samedi, à Tulsa, en Oklahoma.

Selon diverses sources, dont le magazine «Sports Illustrated», l’ancien du Canadien de Montréal portait initialement un chandail aux dimensions inappropriées, sauf que l’organisation texane n’avait aucun dossard de remplacement à portée de main. Un préposé de l’équipe a ensuite repéré un spectateur – Levi Cochise Patton - avec un gilet numéro 47 et a demandé l’aide de celui-ci.

Après s’être assuré que ce chandail – non officiel – était d’une grandeur acceptable, l’employé l’a refilé au hockeyeur concerné qui a joué les deux dernières périodes ainsi que la prolongation de la rencontre avec ce «cadeau» inespéré.

«Nous avions des billets pour la deuxième rangée, juste derrière le banc de l’équipe. J’avais mon chandail numéro 47 que ma blonde m’avait offert à Noël. Après la première période, on pouvait voir Radulov se battre avec son chandail fripé qui ne lui faisait pas bien», a écrit Patton sur son compte Twitter.

«"Rad" a porté mon chandail pour le reste du match! Après la partie, on m’a renvoyé le gilet en lambeaux, rempli de sueur et autographié. Le gars gagne plus de 6 millions $ par année et il a porté mon chandail pour travailler. Dans mon livre, c’est très bien.»

Radulov a été blanchi au cours de cet affrontement qui s’est conclu par un revers de 4-3 des Stars.