Une autre audition pour Jesperi Kotkaniemi

Les jeunes attaquants du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki seront en action face aux Maple Leafs de Toronto, lundi soir, dans le cadre d’un match hors-concours au Scotiabank Arena.

Kotkaniemi tentera ainsi d’impressionner davantage l’entraîneur-chef Claude Julien après avoir bien fait lors de ses trois parties précédentes au camp d’entraînement de l’équipe.

Voici l'alignement des Canadiens pour le match de ce soir contre les Maple Leafs à Toronto.



