Dobson et Veleno de retour dans la LHJMQ

Les Islanders de New York ont cédé lundi le défenseur Noah Dobson à son équipe junior, le Titan d’Acadie-Bathurst.

Le patineur de 18 ans tentera d’aider la formation néo-brunswickoise à défendre ses titres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Coupe Memorial cette saison.

Le choix de premier tour de l’équipe new-yorkaise au dernier repêchage de la Ligue nationale avait signé un contrat d’entrée de trois ans avec celle-ci en août.

Par ailleurs, les Insulaires ont rétrogradé Josh-Ho Sang, Kieffer Bellows et Sebastian Aho, entre autres, à leur filiale de Bridgeport. Ils comptent encore 28 joueurs à leur camp d’entraînement.

Joseph Veleno retourne à Drummondville

L’attaquant Joseph Veleno se rapportera à sa formation junior, les Voltigeurs de Drummondville, après avoir été retranché au camp d’entraînement des Red Wings de Detroit.

C’est ce qu’ont indiqué les deux équipes concernées en journée.

Le joueur québécois de 18 ans a été un choix de premier tour, le 30e au total, des Wings lors du plus récent repêchage amateur. La saison passée, il a inscrit 22 buts et 57 mentions d’aide pour 79 points en 64 rencontres avec les Sea Dogs de Saint John et les Voltigeurs.

Owen Tippett de retour dans le junior

Les Panthers de la Floride ont mis fin à l’essai professionnel de l’attaquant Mark Letestu, qui peut offrir ses services à une autre organisation.

Celui-ci avait obtenu une chance le 14 août, mais n’a pu convaincre le club floridien de lui accorder un contrat régulier. En 2017-2018, il a obtenu neuf buts et 14 mentions d’aide pour 23 points en 80 rencontres avec les Oilers d’Edmonton et les Blue Jackets de Columbus.

Par ailleurs, les Panthers ont cédé le gardien Samuel Montembeault à leur filiale de Springfield, en plus d’envoyer le joueur d’avant Owen Tippett à son équipe junior, les Steelheads de Mississauga.