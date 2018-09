LNH: Canadiens 4 - Maple Leafs 1

Les Canadiens de Montréal disputent leur premier match préparatoire sur la route alors que le troupe de Claude Julien affronte ce soir les Maple Leafs, au Scotiabank Arena de Toronto.

Nous sommes en deuxième période. La marque est présentement de 4-1 en faveur des Canadiens.

À VOIR: Xavier Ouellet marque son premier but avec le CH

DEUXIÈME PÉRIODE

06:13 - Kasperi Kapanen se retrouve au cachot pour avoir donné un coup de bâton.

05:54 - BUT CH! Charles Hudon en ajoute! Il y va d'une brillante feinte devant le filet et y va d'un lancer alors qu'il se retrouve sur les genoux. Le Québécois trouve le moyen de marquer! 4-1 Canadiens.

04:28 - BUT CH! Tout sourit à Ouellet ce soir! Il tente un autre tir de loin qui trompe la vigilance de Sparks encore une fois. Kotkaniemi effectue un excellent travail devant le filet pour obstruer la vue du gardien. 3-1 Canadiens.

00:34 - BUT LEAFS. Les Leafs ne prennent pas de temps pour s'incrire au pointage dans cette période. Le tir bondissant de Kasperi Kapanen passe par-dessus Niemi et atterit dans le filet. 2-1 Canadiens.

00:00 - Début de la deuxième période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la première période.

17:50 - Suzuki intercepte avec brio une passe en zone neutre et remet à Jacob De La Rose qui file sur le flanc droit. Il contourne un défenseur et remet à Nikita Scherbak, qui lance sur réception, mais Sparks veille au grain.

15:01 - Michael Chaput croyait bien tripler l'avance des siens en y allant d'un lancer en plongeant devant le filet, mais Sparks ferme habilement la porte.

12:57 - Martin Marincin commet de l'obstruction à l'endroit de Charles Hudon. Le Tricolore profite d'un premier jeu de puissance ce soir.

12:38 - BUT CH! Le tir de loin de Xavier Ouellet a des yeux et se fraie un chemin jusqu'au fond du filet! Ouellet ne peut cacher sa joie et célèbre cet exploit! 2-0 Canadiens.

12:01 - Colin Greening pensait bien avoir marqué en profitant d'un retour alors que Niemi était étendu à plat ventre sur la glace, mais Greening se bute à la jambière du cerbère.

10:17 - BUT CH! Le tir de loin de Jesperi Kotkaniemi est bloqué par Garret Sparks, mais Artturi Lekhonen, s'empare de la rondelle devant le filet et marque! 1-0 Canadiens.

08:54 - Pierre Engvall lance en direction de Niemi, qui doit effectuer un superbe arrêt pour maintenir l'égalité.

06:22 - Le frère de P.K., Jordan Subban, tente un lancer de loin sur Niemi, qui arrête aisément la rondelle.

06:02 - Byron Froese fait trébucher un joueur des Leafs derrière le filet de Niemi et écope d'une pénalité mineure. Toronto sera en avantage numérique pour la première fois du match.

05:06 - Nick Suzuki, la nouvelle acquisition du CH, passe bien près de marquer son premier but dans l'uniforme des Canadiens, mais son tir touche la barre transversale de plein fouet!

04:02 - Les Leafs continuent de menacer alors que Trevor Moore accepte une passe dans l'enclave et tente de placer la rondelle entre les jambières du gardien du Tricolore, mais ce dernier conserve le disque.

03:09: - Au tour de Kasperi Kapanen de tenter de surprendre Niemi, qui ne bronche pas.

00:18 - Jeremy Bracco tente un tir de loin, mais Antti Niemi fait l'arrêt sans difficulté.

00:00 - Début du match.

Le premier trio est composé de Matthew Peca, de Charles Hudon et d'Artturi Lehkonen. Simon Després et Karl Alzner forment la première paire de défenseurs du Tricolore pour ce match. Antti Niemi commence quant à lui la rencontre devant le filet.