Les Flyers ne peuvent compléter la remontée face aux Bruins

En retard 4-0 en troisième période, les Flyers n’ont pu compléter la remontée et se sont inclinés 4-3 face aux Bruins de Boston, lundi, dans un match préparatoire présenté à Philadelphie.

C’est Dale Weise qui a ravivé les espoirs des Flyers. L’ancien du Canadien de Montréal a inscrit son filet, alors que son équipe était en désavantage numérique. Ce but a inspiré ses coéquipiers Claude Giroux et Travis Konecny, qui ont déjoué Dan Vladar tour à tour en moins de deux minutes.

La défensive des Bruins s’est cependant ressaisie et a survécu à l’ensemble des autres tentatives de leurs adversaires.

Les buts des vainqueurs ont été réussis par Peter Cehlarik, Brandon Carlo, Chris Wagner et Lee Stempniak.

Vinni Lettieri donne la victoire aux Rangers

À New York, Vinni Lettieri a trouvé le fond du filet en prolongation et les Rangers ont battu les Devils du New Jersey 4-3.

Chris Kreider avait donné une avance de deux buts aux Rangers en début du troisième engagement, mais des réussites de Nico Hischier et de Taylor Hall ont ramené tout le monde à la case départ.

Steven Fogarty et Timothy Gettinger avaient préalablement déjoué Eddie Lack et Kyle Palmieri a été l’autre marqueur des Devils.