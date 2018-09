Le match de l'année pour l'Impact

Publié aujourd'hui à 11h24

Mis à jouraujourd'hui à 11h33

L’Impact de Montréal a commis un faux-pas. Pour faire dans le cliché: «l’important, c’était les 3 points», samedi, au Stade Saputo. Car c’est la réalité de cette fin de saison: quel que soit l’adversaire, quelle que soit la manière, l’objectif est d’engranger les points plus rapidement que les autres clubs.

Inférieur collectivement, l’Impact n’était pas non plus dans un grand jour face au New York City FC. Avec un peu plus de réussite dans le dernier geste, Ignacio Piatti et ses coéquipiers auraient pu se sauver avec la victoire.

Mais, même s’il faut saluer l’abnégation de la défense montréalaise, par moments ça ne tenait qu’à un fil. Somme toute, le match nul est logique, mais arrange plus les visiteurs que les locaux.

Depuis le 1er juin, le Bleu-Blanc-Noir est pourtant la deuxième meilleure équipe à domicile de la MLS, ayant collecté 23 points sur une possibilité de 30, et affichant au passage la meilleure défense (seulement six buts encaissés) et le différentiel le plus important (+12).

Clairement, la renaissance de l’Impact au cœur de cette saison 2018 a pris racine dans l’enceinte de la rue Sherbrooke. Mais, ô ironie de l’histoire: les séries passeront visiblement par un exploit sur la route.

L’occasion est toute trouvée: ce week-end, l’Impact se rendra pour la toute première fois sur la pelouse du flambant neuf Audi Field, dans la capitale fédérale américaine, pour affronter son plus proche poursuivant et adversaire le plus dangereux dans la course aux séries, le DC United de Wayne Rooney et Luciano Acosta.

C’est un match aussi difficile qu’excitant qui attend les Montréalais. En fait, c’est carrément le match de l’année. Et l’Impact a peut-être plus à perdre qu’à y gagner.

Une défaite plongerait le club dans le doute, et le laisserait surtout dans une position intenable au classement. Une victoire, par contre, permettrait à Montréal de voir venir quelque peu, tout en mettant une immense pression sur les prochains matchs de DC.

Il s’agira d’un test grandeur nature en vue des séries. Et ce n’est peut-être pas une mauvaise chose, étant donné le parcours difficile (sur la route) qui attend l’équipe si jamais elle obtient sa qualification au sixième rang.

Vote de confiance

Le match contre NYC FC a montré ce qui séparait l’Impact des meilleures équipes de la ligue en matière de collectif et de maîtrise du jeu.

Il est peut-être injuste de comparer les deux clubs, tant ils ne cherchaient pas utiliser le ballon de la même manière... Mais gardez tout de même ce match en mémoire comme étalon de référence, car sous la houlette de Rémi Garde, je doute que l’Impact reste une équipe de contre-attaque.

Parlant de Garde, notre pub virtuel #ImpactTVASports l’a identifié en grande majorité comme la raison principale du retour de Montréal dans la course aux séries. C’est réducteur, mais cela dénote de la popularité de l’entraîneur-chef, qui récolterait sans aucun doute une part substantielle des votes s’il était candidat aux élections.

Plus sérieusement, personne en ville n’ignore maintenant que l’Impact est en de très bonnes mains.

Ce qui m’amène à la seule conclusion qui vaille à cette saison: qualification ou non, cet Impact donne envie de le suivre. L’ère Garde a des bases solides, et je pense n’avoir jamais eu autant le sentiment auparavant qu’un processus intéressant s’était enclenché, autant sportivement que structurellement.