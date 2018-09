La progression fulgurante de Jesperi Kotkaniemi

Publié aujourd'hui à 16h59

Mis à jouraujourd'hui à 17h34

Lorsque Mikhaïl Sergachev s’est présenté au camp de développement des Canadiens en juillet 2016, il était visiblement dans une catégorie à part et a drôlement impressionné la direction.

Il avait bien fait au camp des recrues deux mois plus tard, mais lorsqu’il a commencé à disputer des matchs préparatoires, le Russe accumulait les erreurs et semblait incapable de s’habituer au rythme de la LNH, ce qui est souvent normal avec les défenseurs. Il a disputé quatre rencontres dans la LNH avant d’être renvoyé à Windsor, son club junior en Ontario.

Dans le cas de Jesperi Kotkaniemi, le scénario est complètement inversé. Lorsqu’il s’est présenté au camp de développement à la fin du mois de juin, il semblait complètement perdu, lui qui était incapable de prendre sa place sur une patinoire plus petite, contrairement à ce qu’il est habitué en Finlande. Il perdait la grande majorité de ses batailles le long des bandes. Bref, l’expérience n’était pas du tout concluante.

Revirement inattendu

Arrive le camp des recrues au début du mois de septembre. Dès le premier match face aux Sénateurs, Kotkaniemi s’est fait déclasser par le quatrième choix au dernier repêchage, Brady Tkachuk, tout juste choisi devant lui.

Vient ensuite le camp d’entraînement régulier des Canadiens. Dès son premier match, le joueur de centre finlandais rachète une performance moyenne en marquant un but.

Face aux Capitals à Québec jeudi, on l’a senti plus impliqué le long des bandes, mais c’est réellement samedi face aux Sénateurs qu’on l’a senti beaucoup plus confortable en jouant avec Joel Armia et Jonathan Drouin. La tâche était colossale et il a répondu de la bonne façon.

Claude Julien aime

Claude Julien est revenu sur les performances de Kotkaniemi au camp des recrues en soulignant avec justesse que la formation des Canadiens était très jeune, alors que celle des adversaires était plus expérimentée.

Aujourd’hui, lors de son point de presse, l’entraîneur a parlé des performances de son choix de premier tour. «Son jeu fait en sorte que la décision (de le céder) sera difficile. On ne lui donnait aucune chance à son premier match des recrues et aujourd’hui il nous force à garder l’esprit ouvert», a-t-il dit.

Laval ou la Finlande?

Il a été rapporté, la semaine dernière, que s’il était cédé, Kotkaniemi allait poursuivre sa saison en Finlande, comme lui permet la clause européenne de son contrat qui le lie aux Canadiens.

Aujourd’hui, le discours est différent. Le jeune homme de 18 ans est plus près de la LNH qu’il y a deux semaines et selon plusieurs sources, tout est encore possible dans son cas. S’il ne commence pas la saison à Montréal, il pourrait très bien jouer sous les ordres de Joël Bouchard.

Sa clause européenne spécifie que c’est lui qui aura le mot final, soit de retrouver en Finlande (son père étant son entraîneur) ou d’en apprendre plus sur le hockey nord-américain en jouant à Laval. Mon petit doigt me dit que ses récents succès changent bien des données.

Simon Després doit bien paraître

C’est un gros match qui attend Simon Després ce soir. Le défenseur gaucher de 27 ans aura un beau défi devant lui alors qu’il va jouer à la droite de Karl Alzner.

La direction des Canadiens espère qu’il connaîtra un gros match parce qu’il y a de la place disponible à droite avec la blessure de Shea Weber.

Després s’est entraîné avec beaucoup d’intensité dans les cinq derniers mois et il souhaite sortir de sa coquille ce soir.