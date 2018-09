La nouvelle mascotte des Flyers suscite de vives réactions!

Les Flyers de Philadelphie ont dévoilé lundi une nouvelle mascotte et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait réagir. Et pas pour le mieux.

En effet, si tous s'entendent pour dire que «Gritty» n'est pas la plus belle mascotte, certains vont même jusqu'à dire qu'elle fait peur.

«Si cette chose tente de me toucher, elle va recevoir ma bière par la tête», a notamment écrit un partisan.

En plus d'une photo, les Flyers ont également publié une vidéo de leur nouvelle mascotte qui fait jaser.

Jugez par vous-mêmes...

Join us in welcoming the newest member of the #Flyers Family, @GrittyNHL!!



Learn more about Gritty: https://t.co/eQRwTtD54w pic.twitter.com/njHQO1824b