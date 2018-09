John Tavares : un choix de coeur

Premier de classe du repêchage de 2016, Auston Matthews a rapidement hérité du rôle du sauveur pour une équipe en quête d’une première conquête de la Coupe Stanley depuis 1967. Deux ans plus tard, Matthews partage la scène avec le nouveau héros dans la Ville Reine, John Tavares.

Matthews avait tout juste 19 ans quand il a porté l’uniforme des Maple Leafs pour une première fois. Il avait grandi dans un univers complètement différent en Arizona. Tavares n’est pas juste plus vieux à 28 ans, il a aussi joué son hockey mineur dans la marmite de Toronto.

«Je sais dans quoi je m’embarque, a dit Tavares en souriant à sa sortie d’un entraînement au Centre MasterCard de Toronto, lundi. C’est spécial, je m’habitue tranquillement à ce logo. Nous nous retrouvons seulement au camp, mais je me sens déjà bien. Je trouve ça incroyable d’être un Leaf, c’est tellement excitant.»

Après neuf ans à Long Island, Tavares a tourné le dos aux Islanders de New York pour vivre l’aventure avec l’équipe de son enfance.

«J’étais très émotif quand j’ai choisi de dire non à un retour avec les Islanders, a raconté le numéro 91. C’était la décision la plus difficile de ma vie. J’ai rencontré de bonnes personnes et j’ai aimé mon temps avec les Islanders. J’avais grandi au sein de cette organisation.»

«Mais la tentation de me joindre aux Maple Leafs était trop forte, surtout à cette étape de ma carrière. Je viens de Toronto, c’était un mariage parfait pour moi.»

Non au CH

Avant d’écrire son nom au bas d’un contrat de sept ans et 88 millions $ le 1er juillet dernier, Tavares a rencontré six équipes dans les bureaux de son agent, Pat Brisson, à Los Angeles.

En plus des Leafs et des Islanders, les Stars de Dallas, les Sharks de San Jose, les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay ont eu l’occasion de le courtiser. Marc Bergevin et le Canadien n’ont jamais été dans la course.

Au cœur d’une saison misérable l’an dernier à Montréal, Tavares représentait une lueur d’espoir pour des milliers de partisans du Tricolore. Les Ron Fournier, Jean-Charles Lajoie et Tony Marinaro ont discuté de cette possibilité, ou plus de ce rêve, des centaines de fois à leur antenne respective.

«Je n’étais pas trop conscient du "buzz" autour de moi à Montréal, a mentionné l’Ontarien. Mais quand j’ai joué au Centre Bell l’an dernier, j’ai répondu à plusieurs questions sur mon avenir à Long Island.»

«Je peux jouer pour une seule équipe et je ne suis pas ici pour rendre tout le monde heureux. J’ai fait ce qui était le mieux pour moi. Je sens que les Maple Leafs représentaient le meilleur choix pour moi. Je me sentais privilégié de recevoir autant d’intérêt de la part de plusieurs formations. C’était une situation unique. J’ai rencontré les équipes avec qui je croyais pouvoir cadrer et où je me retrouverais dans de bonnes situations.»

Quand on décode un brin les explications de Tavares, on comprend qu’il ne croyait pas en ses chances de remporter la Coupe Stanley avec une formation comme le CH. C’est aussi difficile de le contredire.

«Il y a une belle croissance au sein de notre équipe avec la montée de plusieurs bons jeunes, a rappelé Mike Babcock, l’entraîneur-chef des Leafs. Nous pouvons dire ce que nous voulons, mais les joueurs recrutent les joueurs. Les bons joueurs ne choisissent pas une équipe pour être seuls, ils veulent être bien entourés. Nous apprécions grandement ce vote de confiance de la part de Johnny.»

Un duo dangereux

Les Leafs n’auront rien à envier aux meilleures équipes de la Ligue nationale avec deux grandes étoiles au centre en Tavares et Matthews et un très bon troisième joueur de centre en Nazem Kadri.

«Pour gagner la Coupe Stanley, c’est primordial d’avoir de bonnes ressources au centre, a noté le défenseur Jake Gardiner. L’an dernier, les Capitals avaient [Evgeny] Kuznetsov, [Nicklas] Backstrom et [Lars] Eller. Les deux autres années avant, les Penguins avaient [Sidney] Crosby et [Evgeni] Malkin. Nous aurons aussi un monstre à deux têtes avec John et Auston.»