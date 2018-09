Hugo Richard nommé employé de la semaine dans le RSEQ

Le quart-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval Hugo Richard a été nommé lundi joueur offensif de la semaine dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Le demi défensif Marc-Antoine Dequoy et le botteur Louis-Philippe Simoneau, des Carabins de l’Université de Montréal, ont pour leur part respectivement été honorés pour leur travail en défense et au sein des unités spéciales.

Richard a mené les siens vers un gain de 53-7 contre les Redmen de McGill, dimanche. Il a complété 28 de ses 30 passes pour 362 verges et quatre passes de touché. Cette performance lui a permis de devancer l’ancien du Rouge et Or Mathieu Bertrand au quatrième rang de l’histoire du RSEQ avec 59 passes payantes en carrière. Il a aussi atteint la zone des buts une fois par la course.

Dans une victoire de 74-3 contre les Stingers de Concordia, samedi, Dequoy a notamment réalisé une interception, qu’il a ramenée sur une distance de 55 verges pour inscrire le majeur. Il a aussi récupéré un ballon échappé, en plus de totaliser quatre plaqués en solo.

Enfin, Simoneau a réussi deux de ses trois tentatives de placement contre les Stingers. Il a également effectué quatre dégagements pour un total de 158 verges ainsi que huit bottés d’envoi, qui ont parcouru en moyenne 62 verges.