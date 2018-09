Brian Gionta annonce sa retraite

L’ancien capitaine du Canadien de Montréal et des Sabres de Buffalo Brian Gionta a officiellement annoncé sa retraite, lundi.

Sans contrat en vue de la prochaine campagne, l’Américain de 39 ans a décidé d’accrocher ses patins.

Il a disputé 16 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont cinq à Montréal. En 1026 matchs du calendrier régulier, il a amassé 595 points, dont 291 buts.

Gionta a fait son annonce dans les bureaux des Sabres, avec qui il a joué de 2014-2015 à 2016-2017.

Il avait notamment de bons souvenirs de son passage dans la métropole québécoise. «Parfois, les meilleures choses arrivent quand on s’y attend le moins. Aller à Montréal a été une des meilleures choses qui pouvaient m’arriver, a-t-il affirmé en conférence de presse. Cela m’a permis de sortir de ma zone de confort. J’ai aussi aimé que l’organisation me fasse assez confiance pour me nommer capitaine, même si je ne parlais pas français.»

S’il a beaucoup aimé porter le «C» pendant sa carrière, le petit attaquant a tenu à relativiser l’importance d’un capitaine dans une équipe. «J’ai aimé mon passage à Montréal et ici [à Buffalo], où j’ai pu aider les jeunes et répondre aux questions [des médias], a-t-il dit. Mais le capitaine n’est pas si important, même si on en fait tout un plat. C’est un groupe de joueurs qui mène une équipe.»

Une coupe Stanley

Gionta a disputé les sept premières saisons de sa carrière avec les Devils du New Jersey. C’est d’ailleurs avec eux qu’il a connu sa meilleure campagne, lorsqu'il a récolté 48 buts et 41 mentions d’aide pour 89 points en 2005-2006. Il a aussi soulevé la coupe Stanley en 2003.

Le joueur d'avant a participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang plus tôt cette année. Il s’est ensuite joint aux Bruins de Boston, avec qui il a complété la campagne 2017-2018, obtenant deux buts et cinq aides en 20 sorties. Il a aussi pris part à un match éliminatoire.