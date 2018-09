Bill Belichick fait une entrée digne de «Stone Cold» Steve Austin

Le célèbre entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick est reconnu pour son caractère imperturbable et il n’a pas dérogé à cette réputation, dimanche soir.

Dans le cadre de l’affrontement entre les «Pats» et les Lions de Detroit, le pilote a fait son entrée sur le terrain avec un regard sévère et froid qui n’est pas sans rappeler celui de «Stone Cold» Steve Austin.

Deux jeunes partisans des Lions ont tenté d’attendrir le gagnant de cinq Super Bowl, mais en vain. Beaucoup trop concentré sur la tâche qui l’attendait, Belichick a ignoré leur présence après avoir jeté un bref regard en leur direction.

Voilà qui a fait bien rire les internautes. À voir dans la vidéo ci-dessous.

Bill Belichick is best heel turn in #WWE history!!! �������� pic.twitter.com/TV43eIUbqK