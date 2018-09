Samuel Girard sacré champion canadien de patinage courte piste

Le Québécois Samuel Girard a décroché le titre de champion canadien de patinage de vitesse courte piste en remportant l’épreuve du 1000 m, dimanche à l’Aréna Maurice-Richard à Montréal.

Le médaillé olympique a terminé quatrième ou mieux dans chacune des courses qu'il a disputées au cours de la compétition. Il a accédé au podium à quatre reprises et a remporté deux finales.

«Mon niveau de performance a été constant durant la fin de semaine, et c’est vraiment ce que je visais, a indiqué Girard dans un communiqué. C'était super le fun. Les gars avaient une belle chimie et on travaillait tous ensemble pour être la meilleure équipe possible. On a vu ça sur la glace [dimanche].»

Le vétéran Charles Hamelin a décroché la deuxième place tandis que Pascal Dion a complété le podium.

«Ç'a été un super week-end, a lancé Hamelin. Ç'a commencé un petit peu plus lentement, mais après ça, je me suis surpris. Je ne peux pas demander mieux que ça. J’ai obtenu ma place sur l’équipe des Coupes du monde – mission accomplie!»

Chez les femmes, Jamie Macdonald, de la Colombie-Britannique, a obtenu le premier rang après être grimpée quatre fois sur le podium elle aussi. Elle a devancé la Québécoise Alyson Charles et la Néo-Brunswickoise Courtney Sarault.

Ces six patineurs représenteront le Canada en tant que membres du groupe de base en vue de la saison 2018-2019 sur le circuit de la Coupe du monde.