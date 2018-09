Samuel Blais marque deux fois dans une victoire des Blues

Le Québécois Samuel Blais a touché la cible deux fois et les Blues de St. Louis ont vaincu les Blue Jackets 5-1, dimanche, dans un match préparatoire présenté à Columbus.

Avec une égalité de 1-1 après 20 minutes de jeu, le natif de Montmagny a déjoué une première fois Sergei Bobrovsky, alors qu’il n’y avait pas 40 secondes écoulées en deuxième.

Blais a récidivé six minutes plus tard, en complétant le jeu de Robert Thomas, qui obtenait sa troisième mention d’aide de la partie.

Les autres marqueurs des Blues ont été Chris Butler, Ivan Barbashev et Dmitrij Jaskin. L’unique réussite des Blue Jackets est venue du bâton de Cam Atkinson.

Slick backhand pass from Thomas, his second assist of the game. Sneaky shot glove side from Blais, his third goal of the preseason. #stlblues pic.twitter.com/pMvbTNAnwH