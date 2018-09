Rob Gronkowski est passé à un cheveu d’être échangé

L’ailier rapproché des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski a bien failli être échangé aux Lions de Detroit pendant la saison morte.

C’est ce qu’a avancé le réseau ESPN, dimanche.

Les Lions et les Patriots ont négocié un possible échange pendant l’entre-saison et la transaction est passée bien près d’être conclue pendant le week-end du repêchage de la NFL, au mois d’avril.

Cependant, Gronkowski, 29 ans, a menacé de prendre sa retraite quand il a eu vent des rumeurs d’échange. Lui et son agent ont d’ailleurs refusé de prendre les appels de l’organisation des Lions, et cela même si le directeur général Bob Quinn et l’entraîneur-chef Matt Patricia sont des anciens des Patriots.

Gronkowski et les Patriots ont par la suite été capables de s’entendre pour que le joueur-étoile puisse poursuivre sa carrière en Nouvelle-Angleterre. Ce dernier a capté neuf passes pour des gains de 138 verges et un touché en deux sorties cette saison.

Les Patriots et les Lions croiseront le fer dimanche en soirée.