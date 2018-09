Rémi Garde: «on aurait pu faire mieux offensivement»

L'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde, était, à quelques exceptions près, globalement satisfait de la performance de ses joueurs suite au verdict nul qu'ils ont livré au New York City FC.

Si le rendement défensif de l'équipe lui a plu, c'est plutôt au niveau du dynamisme offensif de ses ouailles en deuxième mi-temps que Garde y a vu un problème.

De son côté, le milieu de terrain, Samuel Piette, préférait mettre l'accent sur le fait que l'Impact soit encore une fois parvenu à revenir de l'arrière dans un match où il encaissait le premier but.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, les faits saillants de la rencontre, l'analyse de Nicolas A. Martineau, Hassoun Camara et Jonathan Beaulieu-Bourgeault et les commentaires de Rémi Garde et Samuel Piette.