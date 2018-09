Première victoire pour Roy et les Remparts

Après avoir vu l’Océanic de Rimouski gâcher la fête samedi soir, les Remparts de Québec et Patrick Roy ont finalement remporté leur première victoire, dimanche après-midi, en prenant la mesure du Phoenix de Sherbrooke au compte de 4-2 au Centre Vidéotron.

Les Diables rouges concluent donc leur premier week-end de la saison avec une fiche d’une victoire et un revers. Aleksei Sergeev, avec son premier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Matthew Grouchy, Louis-Filip Côté et Andrew Coxhead, dans un filet désert, ont marqué pour les Remparts.

«Je suis content de la performance de l’équipe et de la façon dont on est sortis. J’étais anxieux de voir quel type de match on jouerait lundi après-midi. On a eu un peu de misère en première par rapport à leur façon de sortir la rondelle, mais Dereck [Baribeau] a fait de l’excellent travail. Il a fait de gros arrêts pour nous à ce moment. Pour le reste, on a bien fait. Je pense qu’on aurait pu marquer davantage si on avait été plus confiants devant le filet.»

Les Diables rouges ont toutefois joué avec le feu en fin de match. En avant 3-1, Benjamin Gagné et Philipp Kurashev ont été chassés coup sur coup pour offrir un cinq contre trois à leurs rivaux, qui en ont profité pour réduire l’écart à un but. Ils n’ont toutefois pas été en mesure d’en rajouter par la suite.

Roy a d’ailleurs souligné le travail en désavantage de sa formation dimanche, qui n’a cédé qu’une fois en cinq occasions, contrairement aux trois buts en quatre infériorités numériques accordées à l’Océanic, samedi.

«Lappy [Martin Laperrière] a fait de bons ajustements sur notre façon de jouer en désavantage numérique et ç’a porté ses fruits. Ça nous a permis de casser le momentum de l’adversaire à quelques reprises.»

Rondelle du match

Pour souligner cette première victoire pour les Remparts, mais aussi pour Roy depuis son retour, le capitaine Benjamin Gagné a remis la rondelle de la rencontre à son entraîneur après la rencontre. «C’était important pour nous. On en avait parlé dimanche après la partie et je voulais aller la chercher pour lui. C’était un match qui signifiait beaucoup pour nous», a mentionné Dereck Baribeau, qui prenait une partie du blâme pour la défaite de 6-2 contre Rimouski, la veille.

«J’en devais une aux gars. Six buts, c’est inacceptable», a ajouté le vétéran de 19 ans. Une affirmation avec laquelle Roy n’était pas totalement en accord. «Il est un peu trop exigeant avec lui-même. Il n’était pas content du troisième but hier [samedi], mais il n’était pas le seul sur la glace, on a laissé le joueur aller tout seul. Je suis content qu’il ait rebondi ce soir [dimanche], il a connu un fort match.»

En bref

Le Phoenix ne compte que sur deux joueurs de 20 ans en ce début de saison. L’équipe espère toujours le retour de l’un de leurs deux défenseurs, Thomas Grégoire ou Luke Green. L’entraîneur-chef sherbrookois, Stéphane Julien, estime le retour de Green plus probable.

«Il n’a pas joué beaucoup dans les dernières années. C’est une option qu’on se garde pour l’instant.»

Une année importante pour Samuel Poulin

Aucun doute, la deuxième saison de Samuel Poulin dans la LHJMQ a mieux débuté que sa première.

Lors de son premier match en carrière dans le circuit Courteau, l’an dernier à Val-d’Or, Poulin avait été victime d’un coup à la tête de Médérick Racicot qui lui avait valu une commotion cérébrale et une absence de trois semaines. Venu à sa défense, son frère Nicolas avait également dû quitter la rencontre, coupé au poignet. Le deuxième choix au total du repêchage de 2017 avait ensuite mis un peu de temps à se mettre en marche avant de trouver son rythme de croisière en deuxième moitié de saison.

Cette année, Poulin est de retour en parfaite santé. Et c’est bon signe, puisqu’il est déjà considéré parmi les bons espoirs en vue du repêchage de la LNH l’été prochain.

«J’ai joué 18 ans chez les professionnels en Europe et j’ai dirigé plusieurs joueurs, mais j’ai rarement vu un jeune aussi professionnel que lui, estime l’entraîneur Stéphane Julien. Son éthique de travail est incroyable, il est fort physiquement et il progresse beaucoup. Je pense qu’il est en mission cette année.»

À 17 ans seulement, Poulin impressionne pour sa stature déjà digne d’un professionnel. Du haut de ses 6 pi 1 po et 210 lb, il n’a « pas beaucoup de gras à patates frites ! » ajoute l’entraîneur en riant.

Prêt à briller

Poulin lui-même le reconnaît, il se sent plus à l’aise cette année. Un bon été d’entraînement, une participation à la Coupe Hlinka-Gretzky et, évidemment, un début de saison en santé lui donnent confiance à l’approche de cette saison fort importante pour sa carrière.

«L’an dernier, tout était nouveau pour moi. C’était la première fois que j’affrontais des joueurs de 19 ou 20 ans. Maintenant, je sais à quoi m’attendre.»