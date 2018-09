Paul Byron obtient une prolongation de contrat

Paul Byron a signé une prolongation de contrat de quatre saisons d’une valeur annuelle de 3,4 millions $, ont annoncé les Canadiens dimanche.

L’attaquant de 29 ans entamera sa quatrième campagne à Montréal dans les prochains jours. En 225 matchs avec le Tricolore, il a amassé 96 points, dont 53 buts.

«Nous sommes très heureux d’en être venus à une entente de plusieurs saisons avec Paul Byron, a indiqué le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, dans un communiqué. Paul est un fier compétiteur, et un exemple de courage et de détermination. De par sa rapidité, son jeu dans les deux sens de la patinoire et ses habiletés, il représente un élément très important de notre équipe.»

Paul Byron obtient une prolongation de 4 ans avec les @CanadiensMTL qui va lui rapporter 3,4M$ annuellement @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) 23 septembre 2018

Byron a disputé tous les matchs la saison dernière, récoltant 20 buts et 15 mentions d’aide pour 35 points. Il a d’ailleurs été le deuxième meilleur buteur de l’équipe, derrière Brendan Gallagher (31 réussites).

Il a également remporté le trophée Jacques-Beauchamp-Molson, remis au joueurs ayant joué un rôle déterminant avec l’équipe en saison régulière sans en retirer d’honneurs particuliers, en 2015-2016 et en 2017-2018.

Le Canadien a acquis les services de Byron, un ancien des Olympiques de Gatineau, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en le réclamant au ballottage en 2015. Le petit attaquant évoluait auparavant avec les Flames de Calgary.