«Nous voulons rester dans le top 20»

À sa première saison à temps plein en série Xfinity, Alex Labbé n’hésite pas à dresser un bilan positif de son parcours à l’issue des 27 premières courses de la saison.

Le pilote de Saint-Albert s’est classé au 21e rang (sur les 40 partants) vendredi soir au circuit de Richmond, en Virginie, bien qu’il a dû concéder deux tours au vainqueur, Christopher Bell.

«Nous n’avons jamais été capables de trouver les bons réglages pour améliorer le comportement de la voiture, a-t-il expliqué, en entrevue téléphonique au "Journal de Montréal". Si bien que les meneurs nous ont pris un tour rapidement pendant la course.

«Le mal était fait et jamais on n’a pu combler ce déficit malgré tous nos efforts pour augmenter le rythme.»

Toujours l’argent

Recruté par l’équipe DGM, dirigée par le Beauceron Mario Gosselin, Labbé fait des miracles à bord d’un bolide nettement désavantagé comparé à ceux des écuries de pointe du plateau.

«Il n’est certes pas évident d’affronter les meilleures organisations dont les moyens financiers sont tellement supérieurs aux nôtres, a poursuivi Labbé. L’argent est le nerf de la guerre en course automobile et le NASCAR ne fait pas exception.»

Ces organisations ont notamment pour nom Gibbs, Penske, Ganassi, Childress, et notamment JR Motorsports.

Malgré tout, le pilote de 25 ans garde le moral même si, à chaque départ, ses chances de réaliser un coup d’éclat relèvent de la science-fiction. Personne ne doute de son talent, mais pour l’exploiter, il faut lui en donner les moyens.

«Nous sommes une petite équipe et plus la saison avance, plus on manque de ressources financières, a raconté Labbé. L’arrivée de nouveaux commanditaires est plus que souhaitable, si ce n’est que pour nous permettre d’avoir les outils nécessaires pour terminer la saison en force.

«Dans la situation actuelle, on souhaiterait avoir autant de pneus neufs que tous les autres, mais ce n’est malheureusement pas possible. C’est un handicap majeur.»

Des bonis dans la mire

Contre toute attente, Labbé occupe le 16e rang au championnat des pilotes de la série Xfinity avec six étapes à disputer. Son équipe, elle, se maintient au 20e échelon au classement des propriétaires.

«Nos prochains résultats sont d’une importance capitale, a-t-il dit. Nous devrons maintenir une certaine cadence d’ici à la fin du calendrier. Des montants d’argent considérables sont en jeu.»

La série Xfinity offre des bourses aux 20 premiers pilotes et aussi aux 20 premiers propriétaires en baisser de rideau.

Selon nos informations, une 20e place pour Labbé chez les pilotes lui permettrait d’empocher un chèque de 75 000 $ (qu’il devra probablement partager avec les membres de son équipe). L’écurie de Gosselin, si elle termine dans les 20 premières, aura également droit à un tel moment, pour un total de 150 000 $.

«Nous voulons rester dans le top 20 autant chez les pilotes que chez les propriétaires, avoue Labbé. C’est l’objectif que nous nous sommes fixé. D’autant plus qu’aucune bourse n’est offerte, dans les deux cas, pour une 21e place au classement final.»

Une première à Charlotte

De retour depuis samedi dans la région de Victoriaville, Labbé s’envolera pour la Caroline du Nord ce mercredi en prévision de sa prochaine course prévue samedi après-midi au circuit de Charlotte.

Cette épreuve revêt un cachet particulier puisqu’elle sera présentée pour la première fois sur un circuit routier, communément appelé «roval», comme pour les engagés de la Coupe Monster Energy le lendemain.

Labbé est reconnu pour ses habiletés sur ce type de configuration. C’est d’ailleurs au complexe de Mid-Ohio, en août dernier, qu’il avait obtenu la neuvième position, soit le meilleur résultat de sa carrière jusqu’ici.

En participant aux six dernières épreuves de 2018, ce qui ne semble qu’une formalité, Labbé deviendra le tout premier Québécois de l’histoire à avoir disputé une saison complète dans l’une ou l’autre des trois divisions majeures du NASCAR. Il y a 10 ans, Patrick Carpentier avait pris part à 24 des 36 étapes de la Coupe Sprint (ex-Monster Energy) au sein de l’équipe, dont l’actionnaire principal était l’ancien propriétaire du Canadien, George Gillett.