Naples est bien là, la Roma en crise

Quatre victoires en cinq journées de championnat dont la dernière dimanche sur le terrain du Torino (3-1): les débuts de Carlo Ancelotti à Naples sont réussis, alors que l'AS Rome a de son côté plongé dans la crise en s'inclinant 2-0 à Bologne.

À une semaine du Derby de la capitale, l'AS Rome a mauvaise mine. Corrigés 3-0 mercredi par le Real Madrid, les Romains espéraient rebondir avec ce déplacement à Bologne, qui depuis le début de saison n'avait pas pris qu'un point et n'avait pas marqué le moindre but.

Mais la crise de confiance est profonde à la Roma et c'est Bologne qui en a profité pour se relancer et décrocher sa première victoire de la saison, grâce à des buts de Mattiello (36e) et de l'ancien Toulousain Santander (59e).

Les giallorossi se retrouvent 12e avec seulement cinq points en cinq matches, cinq de moins que la saison dernière à la même époque. Et leur inquiétante défense à déjà concédé neuf buts. Ils ont eu quelques occasions, pourtant, mais l'ensemble est encore très décevant, sans rythme ni grande cohérence.

L'entraîneur Eusebio Di Francesco est donc désormais soumis à une très forte pression, mais les tifosi sont remontés également contre le directeur sportif Monchi, «coupable» d'avoir à nouveau profondément renouvelé une équipe qui sortait pourtant d’une saison conclue à la 3e position et avec une place de demi-finaliste de la Ligue des champions.

Le départ du gardien Alisson était probablement inévitable mais de nombreux observateurs s'interrogent sur l'opportunité de démanteler le milieu de terrain, où les départs de Nainggolan et Strootman n'ont pour l'heure pas été compensés.

La tension est d'autant plus forte que samedi prochain, arrive donc le grand rendez-vous de la saison avec le derby face à la Lazio. Et le club rival se porte lui beaucoup mieux et a nettement dominé dimanche le Genoa (4-1) pour se hisser à la 5e place.

Avant le choc de samedi, la Roma tentera en milieu de semaine de retrouver un peu de confiance avec la réception de Frosinone (19e), alors que la Lazio ira défier l'Udinese.

Naples vers le haut

Beaucoup plus haut au classement, Naples et Carlo Ancelotti ont enregistré de vrais progrès lors du succès 3-1 ramené de la pelouse du Torino.

Avec 12 points, Naples a ainsi rejoint provisoirement la Juventus Turin, déjà leader, qui jouera en soirée à Frosinone.

Jusqu'ici, le Naples version Ancelotti brillait plus par ses résultats que par son jeu et avait dû batailler pour gagner ses matchs en Serie A. Mais dimanche, Naples a semblé plus en jambes, plus inspiré et mieux organisé que depuis le début de saison.

Et en dehors de quelques minutes de baisse de régime qui ont permis au Torino de revenir à 2-1 grâce à un penalty de Belotti (50e), Hamsik et ses équipiers ont parfaitement contrôlé la partie, marquant par trois fois via Insigne, auteur d'un doublé (4e et 59e), et la recrue Verdi (20e).