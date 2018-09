Matchs préparatoire: une atmosphère plus saine chez le CH

Publié aujourd'hui à 08h20

Mis à jouraujourd'hui à 08h32

Quoi qu’on en dise, la mauvaise tenue des Canadiens de Montréal lors des matchs préparatoires de la saison dernière a eu un effet négatif et a contribué, en partie, à leur saison de misère. Jusqu’à présent cette année, il y a quelque chose de différent dans l’approche de l’équipe. Comme si on avait appris de l’an dernier.

Évidemment, le camp d’entraînement de l’année dernière avait causé un paquet de problèmes à tous les niveaux. La mauvaise attitude dont Marc Bergevin a tant parlé a débuté avec les matchs présaison. Quand tu vis dans un monde défaitiste, il est très difficile de se sortir de cette spirale négative.

Cette année, on semble vouloir habituer les joueurs, dès le camp d’entraînement, au travail et à l’effort requis pour remporter des matchs. Claude Julien semble plus intense derrière son banc. L’an dernier, on disait que ce n’était pas grave.

Évidemment, les départs d’Alex Galchenyuk et de Max Pacioretty ont peut-être contribué à cette nouvelle attitude dans l’entourage du Tricolore. Les joueurs ne sont pas dupes, ils savent qu’il y a davantage de places disponibles dans la formation qu’à pareille date l’an dernier.

Compétition

Chez les défenseurs, c’est plus ouvert que jamais. Les Simon Després, Xavier Ouellet ou Mike Reilly ont fort bien fait jusqu’à maintenant durant le camp d’entraînement, de quoi rendre les Karl Alzner, Jamie Benn ou David Schlemko sincèrement nerveux.

Il est évident que certains joueurs devront commencer la saison à Laval, et c’est bien parfait. Ça crée une saine compétition et ce n’est jamais une mauvaise chose.

Dans le cas d’Alzner, on est pris avec son contrat. Je m’explique toujours mal, d’ailleurs, pourquoi on n’a pas réparé cette erreur rapidement en rachetant son contrat durant la période estivale. Benn aussi est souvent en difficulté.

Quant à Després, il ne faut pas oublier que c’est un ancien choix de première ronde des Penguins de Pittsburgh. Il a provoqué un revirement coûteux lors de son premier match, mais, depuis, il fait bien. C’est un gros bonhomme et il joue du bon hockey jusqu’à maintenant. J’ai hâte de voir jusqu’où ça va le mener.

Un trio intéressant

Parmi les autres points positifs jusqu’à maintenant, je noterais la tenue du trio formé de Brendan Gallagher, Tomas Tatar et Phillip Danault.

C’est le genre de combinaison qui pourrait connaître du succès à long terme. Ils semblent déjà avoir une belle complicité et sont des joueurs de talent qui jouent avec fougue.

Si Danault fait bien, ça ne veut pas nécessairement dire que les problèmes au centre des Canadiens sont réglés. J’ai mes réserves sur Max Domi à cette position et, selon moi, la meilleure solution demeure Jonathan Drouin. Le jeune Québécois a eu une année d’adaptation l’an dernier et je le sens plus à l’aise en ce moment.

C’est d’ailleurs probablement à cette position qu’il va terminer le camp d’entraînement en raison de la suspension à Domi. C’est dommage pour Claude Julien qui ne pourra pas faire les tests qu’il aurait voulu lors des derniers matchs préparatoires.

Mais pour Domi, c’est une véritable blague. Cinq matchs présaison de suspension pour un coup de poing au visage.

C’est à se demander si la sanction ne fait pas l’affaire du joueur fautif.

Que faire avec Kotkaniemi?

Il n’y a pas de doute que le troisième choix au total du dernier repêchage a fait bonne impression jusqu’à maintenant au camp d’entraînement du Tricolore.

Il possède un bon sens du hockey, un bon coup de patin. On peut d’ores et déjà dire qu’il ne sera pas un autre flop comme l’ont été les Michael McCarron ou Jacob de la Rose. Il aura une belle carrière dans la LNH. Toutefois, le Tricolore a maintenant une décision importante à prendre, car il semble clair que le jeune homme n’est pas encore prêt physiquement pour la rigueur du calendrier de la LNH.

Est-il prêt à jouer dans la Ligue américaine, une ligue qui a la réputation d’être très difficile pour les jeunes joueurs? La direction prendra la décision qui lui semblera la plus logique. Mais il ne faut pas écarter non plus qu’il amorce la saison à Montréal.

Pacioretty et Karlsson

Il y a longtemps qu’on n’avait pas vu Max Pacioretty aussi heureux. Les Golden Knights de Vegas l’ont accueilli en grand. Ils l’ont non seulement invité à un tour d’hélicoptère au-dessus de la ville, mais son nom s’est également retrouvé sur plusieurs affiches géantes.

Vegas, c’est Vegas. Ça va toujours être spectaculaire.

Jusqu’à présent, ils ont réussi à combler leur nouvelle acquisition. Même chose pour Erik Karlsson qui a été accueilli comme un roi à San Jose. Il ne faudrait pas se surprendre si le défenseur vedette signe une prolongation de contrat avec les Sharks en cours de saison. La majorité des joueurs qui passent par le marché californien adorent leur expérience. Un autre qui doit être heureux, c’est Marc-Édouard Vlasic qui semble le candidat désigné pour évoluer à la gauche de Karlsson.