L’Océanic corrige les Tigres

À Rimouski, l’Océanic n’a fait qu’une bouchée des Tigres de Victoriaville en l’emportant par la marque de 9-0, dimanche dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Jacob Kelly et Dmitry Zavgorodniy se sont illustrés dans la victoire en marquant chacun deux buts. Zavgorodniy a aussi été complice sur les réussites de Charles-Edouard D’Astous et de Mathieu Bizier.

Alexis Lafrenière a pour sa part amassé trois mentions d’aide, tout comme Cédric Paré.

Les autres buts ont été marqués par Jimmy Huntington, Anthony Gagnon et Nathan Ouellet.

Colten Ellis a pour sa part réalisé 24 arrêts pour décrocher un premier blanchissage cette saison.

De l’autre côté de la glace, Tristan Côté-Cazenave a été remplacé après avoir cédé trois fois sur cinq lancers. Fabio Iacobo a par la suite bloqué 22 des 28 tirs auxquels il a fait face.

Une bonne deuxième période pour les Sea Dogs

À Saint John, l’attaque des Sea Dogs a explosé en deuxième période dans une victoire de 5-4 contre les Wildcats de Moncton.

Josh Lawrence a fait mouche deux fois au second engagement, en plus d’inscrire le but de la victoire au début du dernier tiers.

Jérémie Jacob et Maxim Cajkovic ont aussi fait trembler les cordages pour les favoris de la foule.

La réplique des visiteurs est venue des bâtons d’Elliot Desnoyers (deux fois), de Dylan Seitz et de Jordan Spence.

Les deux gardiens ont été occupés pendant la rencontre. Alex D’Orio a bloqué 34 des 38 tirs dirigés vers lui dans la victoire tandis que Charles-Antoine Lavallée a cédé cinq fois sur 35 lancers.