Les Rockies demeurent dans la course

En balayant les Diamondbacks en vertu d’une dernière victoire de 2-0, dimanche en Arizona, les Rockies du Colorado ont gardé l’écart à un match et demi derrière les Dodgers de Los Angeles et la tête de la section Ouest de la Ligue nationale.

Kyle Freeland (16-7) a blanchi ses adversaires pendant sept manches, donnant sept coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré six frappeurs sur des prises. Wade Davis a quant à lui enregistré un 41e sauvetage cette année, un sommet dans la Nationale.

Nolan Arenado a été à l’origine du premier point du match avec un double qui a poussé David Dahl vers la plaque. Gerardo Parra a ajouté un point en vertu d’un simple.

Zack Godley (14-11) a alloué deux points, six frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en cinq manches.