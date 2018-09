Les jeunes des Bruins veulent encore impressionner à leur deuxième saison

La deuxième saison professionnelle est souvent une étape difficile pour un joueur de hockey. Les nombreux jeunes des Bruins de Boston ayant connu une excellente première campagne espèrent éviter ces ennuis et livrer d’aussi bonnes performances, voire meilleures, en 2018-2019.

«Souvent, les jeunes font un pas en arrière à leur deuxième année, a reconnu le directeur général de Boston, Don Sweeney, au site de l’équipe. La ligue est maintenant prête pour eux. Ils ne surprennent plus personne. Ils doivent redoubler d’efforts et réaliser que ce sera difficile.»

«Nous allons continuer à travailler avec eux, a-t-il ajouté. Notre équipe d’entraîneurs a fait un excellent travail pour en faire de meilleurs joueurs. Nos leaders les ont également bien intégrés dans le vestiaire.»

Charlie McAvoy fait partie de ce groupe de jeunes qui a fait ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey (LNH) la saison dernière, en compagnie de Jake DeBrusk, Danton Heinen, Matt Grzelcyk et Sean Kuraly.

«Aucun d’entre nous n’a l’intention de connaître une baisse de régime, je peux vous garantir cela, a affirmé McAvoy. Nous nous sommes beaucoup soutenus la saison dernière et nous le ferons encore cette année. Nous voulons continuer à nous développer et avoir un impact positif sur l’équipe.»

Chara confiant

Le défenseur Zdeno Chara est de ceux qui ont tenu un rôle de mentor en 2017-2018, formant notamment un duo avec McAvoy. Le vétéran voit d’un bon œil le fait qu’autant de jeunes se soient taillé une place dans la formation.

«Quand tu ouvres la porte aux jeunes et tu leur donnes la chance d’intégrer l’équipe, l’étape suivante est de s’assurer qu’ils fassent preuve de régularité et qu’ils se fassent un nom, a-t-il expliqué. C’était exceptionnel qu’autant de jeunes percent la formation l’an dernier. Et ils ont très bien joué. C’est une bonne nouvelle pour l’organisation.»

Selon le site des Bruins, les recrues ont marqué 58 buts en 2017-2018, ce qui constitue 21,9 % de la production offensive de l’équipe. Ce rendement des jeunes a permis aux rivaux de toujours du Canadien de Montréal de finir deuxièmes dans l’Association de l'Est et d’atteindre la deuxième ronde des séries.

«Il y a beaucoup de discussion à propos de la léthargie de la deuxième année, a dit DeBrusk, auteur de 43 points, dont 16 buts, la saison dernière. Cependant, je crois que si nous conservons la même attitude que lors de notre première année, nous pourrons obtenir des résultats similaires. C’est ma vision des choses. Je vais me présenter avec la même détermination, avec le même désir de mériter ma place et de la garder.»