Les circuits coulent les Blue Jays

Deux circuits des Rays de Tampa Bay en huitième manche ont mis le match hors de la portée des Blue Jays, qui se sont inclinés au compte de 5-2, dimanche à Toronto.

C.J. Cron, en solo, et Brandon Lowe, pour deux points, ont envoyé la balle dans les gradins. Ces deux longues balles donnaient cinq points d’avance aux visiteurs.

Le partant Blake Snell (21-5) a une fois de plus été à la hauteur en blanchissant ses adversaires pendant six manches et deux tiers. Il a donné trois coups sûrs et deux buts sur balles, effectuant 11 retraits au bâton.

Au total, la formation canadienne a claqué sept coups sûrs dans cette rencontre. Le voltigeur des Rays Kevin Kiermayer a d’ailleurs privé les favoris de deux frappes en lieu sûr.

Le récipiendaire deux Gants d’or a tout d’abord glissé pour capter une flèche de Jonathan Davis lors du troisième engagement avant de plonger pour priver Randal Grichuk d’un coup sûr certain lors du tour au bâton suivant.

Kiermaier a semblé subir une blessure à l’épaule gauche sur le jeu, mais il est demeuré à son poste.

Les Jays n’ont été capables de s’inscrire au tableau qu’en fin de huitième manche, lorsque le releveur Andrew Kittredge s’est amené au monticule pour les Rays. Il a permis à Lourdes Gurriel fils et Aledmys Diaz de frapper des simples productifs.

Sergio Romo a toutefois complété le travail en fin de neuvième en enregistrant un 23e sauvetage cette année.

Entamant le match sur la butte pour les Jays, Ryan Borucki a alloué deux points, trois frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en sept manches. La défaite est allée au dossier de Joe Biagini (3-8).

Les Blue Jays reprendront l’action lundi en accueillant les Astros de Houston pour une série de trois duels, pendant que les Rays recevront la visite des Yankees de New York, à St. Petersburg.