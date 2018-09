Le Rouge et Or détruit les Redmen

Dans un duel à sens unique, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé des Redmen de McGill par la marque de 53-7 dans un match présenté dimanche après-midi au PEPS devant une foule de 12 398 spectateurs.

Le Rouge et Or a complètement dominé la première demie pour se forger une priorité de 42-0 et on a eu droit à une deuxième demie sans intérêt. Il s’agissait d’une 30e victoire dans l’histoire du Rouge et Or face aux Redmen en saison régulière. C’est un sommet parmi les formations du RSEQ. Leur fiche est de 30-4.

Mathieu Betts a profité de l’occasion pour réussir deux sacs. L’ailier défensif est le nouveau recordman du RSEQ pour le nombre de sacs en carrière avec 31,5 à égalité avec Jim Aru, des Gaels de Queen’s, qui a réussi l’exploit entre 1994 et 1998.

Le Rouge et Or a ajouté neuf points en deuxième demie, dont un touché de Mathieu Robitaille sur une passe et course de 89 verges. Samuel Chénard était aux commandes de l’offensive au cours des 30 dernières minutes. Sur une passe de 20 verges, Rémi Bertellin a évité le jeu blanc aux Redmen avec un touché avec moins de deux minutes au match.

Départ canon

Le Rouge et Or a amorcé le match sur les chapeaux de roues. La défensive a stoppé les Redmen lors des deux premières séries pour obtenir deux touchés de sûreté avant que l’offensive ne se mette en marche.

Hugo Richard a découpé la tertiaire des Redmen. Le vétéran pivot a complété 28 de ses 30 passes pour 362 verges et lancé quatre passes de touché. Il a fait mouche à ses 16 premières tentatives.

Avec quatre passes de touché, Richard a grimpé au quatrième rang du RSEQ avec 59 en carrière. Il a notamment devancé son entraîneur de position Mathieu Bertrand qui en compte 58. Bertrand a évolué avec le Rouge et Or de 1998 à 2003 avant de connaître une carrière de dix ans avec les Eskimos d’Edmonton comme centre arrière.

Après avoir commis un échappé tôt dans le match, l’ailier rapproché Alexandre Savard s’est repris avec deux touchés. Les jumeaux Vincent et Jonathan Breton-Robert ont marqué chacun un majeur. Richard a inscrit l’autre touché sur une course de deux verges. David Côté a complété le pointage avec un placement de 15 verges.

Le Rouge et Or a récolté 407 verges au cours des 30 premières minutes comparativement à 22 pour les Redmen. L’écart était énorme aussi avec les premiers essais avec 22 contre 4.