Le Rocket invite 22 joueurs à son camp d’entraînement

Le Rocket de Laval a dévoilé dimanche la liste des 22 joueurs qui participeront au camp d’entraînement de l’équipe à partir de lundi à la Place Bell.

Le groupe inclut deux gardiens de but, six défenseurs et 14 attaquants. Trois joueurs qui ont évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec la saison dernière, Morgan Adams-Moisan (Voltigeur de Drummondville), Alexandre Alain (Armada de Blainville-Boisbriand) et Phélix Martineau (Screaming Eagles du Cap-Breton) font partie du lot.

L’attaquant Marc-Olivier Roy (ECHL) et le défenseur Garrett Cecere (Université Northeastern) ont obtenu un essai professionnel et participeront au camp du club-école du Canadien de Montréal.

Le Rocket disputera notamment deux matchs préparatoires, vendredi et samedi prochain, contre les Senators de Belleville au CAA Arena.

Le Rocket a terminé bon dernier au classement général de la Ligue américaine de hockey la saison dernière.