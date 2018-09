Le monde réagit à la victoire de Tiger Woods

L’incroyable retour de Tiger Woods a été souligné aux quatre coins du globe, dimanche, après que l’Américain eut remporté le Championnat du circuit de la PGA.

La légende du golf Jack Nicklaus a été l’une des nombreuses personnalités à offrir ses félicitations à Woods.

«Félicitations à Tiger Woods d’avoir gagné [le Championnat du circuit de la PGA]. Je suis très heureux pour lui et extrêmement fier. Tiger a travaillé très fort pour atteindre ce niveau et il a bien joué toute la saison.»

«Je n’ai jamais rêvé que Tiger Woods puisse effectuer un retour et avoir l’élan qu’il a après ses opérations. Je crois qu’on peut dire qu’il s’élance mieux que jamais dans sa vie. Il a été fantastique!»

Des golfeurs qui évoluent présentement sur le circuit de la PGA ont également réagi. C’est le cas de Brandt Snedeker. «Tiger est de retour depuis un moment... Il aime être théâtral! a-t-il écrit. C’était génial de voir cette marche au 18e. Merci Tiger. Ma famille te remercie, tous les joueurs de la PGA te remercient. J’ai hâte à la 81e!»

Chez les femmes, Michelle Wie n’a pas été insensible à cette victoire. «C’est absolument incroyable! Grosse chair de poule!» a-t-elle gazouillé.

Plusieurs athlètes pratiquant d’autres sports ont également utilisé les médias sociaux pour féliciter Woods après son triomphe. À la recherche d’un contrat dans la NBA, Jamal Crawford a surtout retenu la persévérance de Woods.

«J’espère que ce qui ne perdra pas avec cette victoire de Tiger, c’est que même si tout va contre toi, aussi longtemps que tu y crois, c’est tout ce qui compte. Persévérance!» a avancé Crawford.

Woods avait même reçu l’appui du président Donald Trump avant de conclure le tournoi. «Tiger joue bien. Il semble qu’une grande victoire pourrait se produire. Très excitant!» a écrit Trump, dans l’un de ses nombreux micromessages.