Le couperet tombe chez les Sénateurs

Les Sénateurs d'Ottawa ont retranché plusieurs joueurs de leur camp d'entraînement, dimanche matin.

La formation de la capitale canadienne a confirmé que 15 joueurs ont été retournés aux Senators de Belleville dans la Ligue américaine. Rudolfs Balcers, Drake Batherson, Logan Brown, Andreas Englund, Macoy Erkamps, Gabriel Gagné, Filip Gustavsson, Marcus Hogberg, Joe Labate, Boston Leier, Aaron Luchuk, Stuart Percy, Jack Rodewald, Ryan Scarfo et Andrew Sturtz ont tous été cédés aux «B-Sens».

De plus, sept autres joueurs ont été soumis au ballottage dans le but de rejoindre le club-école: Chase Balisy, Julius Bergman, Erik Burgdoerfer, Nick Paul, Ben Sexton, Patrick Sieloff et Adam Tambellini.

Finalement, l'attaquant Jack Skille a été libéré, lui qui avait un essai professionnel en poche.