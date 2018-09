Kyle Hendricks en contrôle contre les White Sox

Kyle Hendricks a limité les White Sox à seulement un point pour procurer une victoire de 6-1 aux Cubs de Chicago, dimanche au Guaranteed Rate Field.

Hendricks (13-11) a œuvré sur la butte pendant sept manches et deux tiers, ne permettant que quatre coups sûrs.

L’artilleur a profité de l’aide de ses coéquipiers qui ont produit tous leurs points lors des trois premières manches. Kyle Schwarber a notamment été à l’origine de deux points en vertu de la 26e longue balle et de son 14e double de la saison.

Tim Anderson a produit l’unique pour des White Sox avec un double automatique lors du cinquième engagement.

La défaite est allée au dossier du partant Carlos Rodon, qui a donné six points et neuf frappes en lieu sûr en seulement deux manches et un tiers de travail.

En vertu de la victoire des Brewers de Milwaukee, les Cubs ont conservé leur avance de deux matchs et demi en tête de la section centrale de la Ligue nationale.