Kyle Gibson solide sur la butte

Kyle Gibson n’a permis qu’un point aux Athletics dans une victoire de 5-1 des Twins du Minnesota, dimanche à Oakland.

Gibson (9-13) a concédé sept coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches et un tiers. Trevor May a quant à lui réussi un premier sauvetage en carrière.

Jake Cave a également eu son mot à dire dans cette victoire. Il a claqué son 12e circuit de la saison pour inscrire les deux premiers points de la partie.

Max Kepler (simple), Ehire Adrianza (double) et Chris Gimenez (ballon-sacrifice) ont été à l’origine des autres points des visiteurs, qui ont évité le balayage dans cette série de trois matchs.

Malgré une longue balle de Matt Olson, les A’s ont pour leur part subi un premier revers en cinq parties. La défaite est allée au dossier de Trevor Cahill (6-4), qui a permis cinq points, dont trois mérités, et cinq frappes en lieu sûr en trois manches et un tiers.