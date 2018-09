«Jonathan Drouin a tout pour devenir un joueur d’élite dans la LNH» -Stefan Fournier

15 Juin 2017. L’annonce a l’effet d’une bombe dans la métropole.

Les Canadiens de Montréal échangent leur meilleur espoir, le défenseur Mikhail Sergachev, au Lightning de Tampa Bay en retour de Jonathan Drouin.

Les réactions, évidemment très nombreuses, sont, pour la plupart, extrêmement positives.

Les partisans du Tricolore, habituellement si critiques et intransigeants lorsqu’il s’agit d’évaluer une décision de la direction, lancent pourtant des fleurs au directeur général Marc Bergevin.

Plusieurs pensent aussitôt à ce que le patineur de Ste-Agathe est parvenu à faire avec les Mooseheads de Halifax entre 2012 et 2014 et tout d’un coup, certains se mettent même à rêver.

Peut-on vraiment leur en vouloir?

Après tout, Drouin a quand même récolté 242 points en 128 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Qui plus est, on a qu’à taper le nom du Québécois dans notre barre de recherche internet pour constater, à travers d’innombrables faits saillants, à quel point il était habile et talentueux en possession de rondelle lors de ses belles années à Halifax.

Crédit photo : Agence QMI

Mais voilà. Un peu plus d’un an plus tard, les mêmes amateurs qui vantaient Bergevin l’an dernier se demandent maintenant si la transaction Sergachev-Drouin n’a pas finalement favorisé le Lightning.

À sa première saison dans l’uniforme Bleu-blanc-rouge la saison dernière, le numéro 92 n’a pas produit à la hauteur des attentes, récoltant 46 points, dont seulement 13 buts, en 77 matchs.

Mais ces attentes étaient-elles réalistes?

Car si Drouin a «brûlé» le circuit Courteau, n’oublions pas que, malgré quelques bons moments, il n’a rien cassé lors de son passage à Tampa Bay. En fait, il n’est tout simplement toujours pas parvenu à se hisser parmi l’élite de la LNH.

On lui reconnaît son talent, là n’est pas la question.

C’est plutôt en matière de constance et d’engagement que certains ont des doutes.

Toutefois, si bon nombre d’amateurs ont toujours des réserves quant à une éventuelle éclosion de l’attaquant, d’autres, et ils ne sont pas piqués des vers, sont plutôt convaincus que Jonathan Drouin a tout ce qu’il faut pour dominer ses adversaires et laisser sa marque dans la LNH...

Un joueur spécial

S’il y en a un qui connaît Jonathan Drouin et qui comprend sa façon de jouer, c’est bien Stefan Fournier.

Si le nom vous dit quelque chose, c’est probablement parce qu’il avait signé un contrat avec les Canadiens (deux volets) en 2013.

Mais ce qui nous intéresse ici, c’est la raison pour laquelle il connaît Drouin, n’est-ce pas?

Eh bien figurez-vous qu’il a évolué sur le même trio que lui pendant toute la saison 2012-2013 avec les Mooseheads. Il était même le capitaine de l’équipe.

L’autre élément du trio? Un certain Nathan MacKinnon...

«Le jeu allait tellement vite, avec eux!», lance-t-il d’emblée.

Crédit photo : Getty Images/AFP

«Jonathan pouvait réaliser des jeux que personne ne croyait possibles. Il me trouvait peu importe j’étais où sur la glace et je ne peux même pas vous expliquer comment. C’était juste... facile de jouer avec lui!»

Et Drouin doit-il ses habiletés à la simple sélection naturelle?

«Absolument pas!», de répondre Fournier.

«Jo passait toujours plus de temps sur la patinoire que la majorité des joueurs de l’équipe. Il adorait être sur la glace et a toujours travaillé excessivement fort pour développer ses forces et corriger ses faiblesses.»

Dominer dans la «grande ligue», c’est possible, maintenant?

Stefan Fournier n’en démord pas : Jonathan Drouin peut selon lui s’établir comme un joueur de concession pour les Canadiens de Montréal.

«Il a toujours carburé aux défis. Il joue pour être le meilleur et il a le caractère pour prendre une équipe sur ses épaules. Cela dit, il ne faut pas oublier qu’il joue maintenant dans la meilleure ligue au monde et qu’il est encore très jeune. Laissons-lui le temps.»

Lorsqu’on lui fait remarquer que leur partenaire de trio de l’époque, Nathan MacKinnon, a mis moins de temps que Drouin à faire sa place dans la LNH, l’ex-capitaine des Mooseheads offre une réponse intéressante.

«On parle beaucoup de MacKinnon, mais on oublie qu’il a connu sa véritable première grosse saison l’an dernier. Jonathan a le potentiel pour faire la même chose. Il a tout pour devenir un joueur d’élite dans la LNH.»

Un autre qui sait de quoi il parle lorsqu’il est question de Jonathan Drouin, c’est Brian Lovell.

Le jeune homme de 23 ans a joué deux saisons à Halifax avec le produit des Lions du Lac St-Louis.

Il était défenseur.

Il croit, lui aussi, que l’attaquant des Canadiens deviendra un pilier offensif du circuit Bettman.

«Je crois à 100% qu’il dominera cette ligue un jour. Vous savez, on ne fait pas ce qu’il fait sur une patinoire par hasard. C’est un joueur différent des autres et il le prouvera tôt ou tard.»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Stefan Fournier renchérit :

«Je connais Jonathan depuis sept ou huit ans. Je vous le dis : ce gars-là veut être le meilleur. Et il fait tout pour y arriver.»

Centre ou ailier?

Impossible de laisser aller Fournier sans lui poser l’une des questions les plus populaires des derniers mois au Québec.

Lui qui a côtoyé Drouin de très près, le voit-il comme un centre ou comme un ailier?

En cette campagne électorale, le joueur natif de Dorval a offert une réponse digne des plus grands politiciens.

«La beauté de la chose, c’est qu’il peut jouer partout! Comme ailier, il peut se concentrer davantage sur son jeu offensif. Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’il a les aptitudes pour faire un excellent travail au centre également. Il est très dynamique.»

Assez dynamique pour rejoindre l’élite de la LNH dès cette saison?

La route vers ce prestige débute le 3 octobre prochain contre les Maple Leafs de Toronto.