Le printemps dernier, dans une rencontre de production avant notre dernier Magazine LHJMQ en mars, notre producteur Guillaume Rivest nous a lancé un défi : mon collègue et ami voulait qu’on se mouille, qu’on y aille d’une prédiction choc pour terminer l’émission.

Je me suis lancé en premier : au moins le tiers des entraîneurs du circuit Courteau (6 sur 18) ne seraient pas de retour dans leur équipe respective.

En coulisses, les rumeurs allaient bon train. On savait que certains d’entre eux quitteraient et d’autres accèderaient aux rangs professionnels. Le sort de quelques entraîneurs était incertain.

Le hic, c’est que j’ai reculé. Je ne voulais pas lancer ça en direct, connaissant toutes les répercussions que certaines choses qu’on dit parfois en ondes peuvent avoir dans les marchés respectifs. On a donc décidé de garder ça à l’interne!

Par respect, j’y suis allé d’une autre prédiction : Alexis Lafrenière aurait une meilleure récolte de points dans les séries 2018 que Sidney Crosby lors des premières séries de sa carrière dans les rangs juniors québécois.

Je me suis trompé. L’Océanic a été éliminé au premier tour et la production de son #11 s’est arrêtée à sept points, neuf de moins que celle de Crosby à ses premières séries.

Avec un peu de recul, j’avais minimisé le vent de changement qui soufflerait sur le circuit lors de l’été. Ce n’est pas six, ce sont sept nouveaux entraîneurs qui ont pris les commandes d’une formation de la LHJMQ.

Patrick Roy, Bruce Richardson, Steve Hartley, Éric Veilleux, Pascal Rhéaume, Bryan Lizotte et Mario Pouliot en sont tous à un nouveau mandat à la barre de leur formation. Dans le cas de l’ancien #33 du Canadien et de l’Avalanche, c’est comme s’il n’avait jamais quitté Québec, mais bon, c’est un autre dossier...

Des denrées rares

Ça nous fait réaliser à quel point la stabilité des organisations n’est pas aussi grande que certains peuvent parfois imaginer. Les hommes de fer sont peu nombreux.

Dans la LHJMQ, le meilleur exemple est Steve Ahern du Drakkar de Baie-Comeau.

Ahern est le DG du Drakkar depuis 10 ans. Son association avec l’équipe de la Côte-Nord dure depuis maintenant 20 ans. Sous sa gouverne, l’équipe est parvenue à connaître du succès dans l’un des plus petits marchés du hockey junior canadien.

On pourrait aussi parler du DG des Cataractes de Shawinigan, Martin Mondou.

Le passionné de hockey de Shawinigan a une feuille de route impressionnante. Mondou a complètement transformé l’organisation, qui est maintenant l'une des plaques tournantes du hockey junior au Québec.

L’an dernier, en pleine reconstruction (l’équipe venait de perdre coup sur coup ses deux meilleurs joueurs à 19 ans pour la LNH en Anthony Beauvillier et Samuel Girard), les Cataractes ont terminé 17es sur 18 au classement général, mais sixièmes aux guichets.

Si on exclut Québec, un marché d’exception dans la province, Shawinigan est arrivé au troisième rang parmi les marchés les plus populaires du Québec, presque à égalité avec Rimouski.

C’est dire la transformation complète des Cataractes, qui devaient vendre leurs choix de repêchage pour survivre dans les années 1990...

Comment oublier le DG du Titan d’Acadie-Bathurst, Sylvain Couturier!

Un énorme poids est tombé de ses épaules le printemps dernier. Il a remporté la Coupe du Président et la Coupe Memorial lors de la huitième année de son contrat de 10 ans.

Couturier est maintenant à l’emploi du Titan depuis 2005-2006. Son contrat qui le lie au plus petit marché de la Ligue canadienne de hockey se terminera en 2020. On sent qu’il a encore les coudées franches pour lancer la reconstruction à Bathurst.

Mission accomplie à Halifax

Pas très loin de là, Cam Russell est le DG des Mooseheads de Halifax depuis 10 ans déjà. L’ancien défenseur des Blackhawks et de l’Avalanche vient de signer un nouveau pacte de quatre saisons, qui nous amènera au terme de la saison 2021-2022.

On regarde l’équipe des Mooseheads et il peut dire mission accomplie.

Halifax est la ville hôtesse du tournoi de la Coupe Memorial en 2019 et il y a longtemps qu’une équipe hôtesse n’a pas été aussi bien préparée à ce temps-ci de l'année.

Cam Russell n’aura pas besoin de virer le monde à l’envers aux Fêtes. Son entraîneur-chef Éric Veilleux dispose déjà d’une excellente formation sous la main.

Certains croient que si les Mooseheads parviennent à arracher Noah Dobson au Titan à Noël, l’équipe aura le chemin libre pour remporter la Coupe du Président et la Coupe Memorial. C’est à suivre...

Les Mooseheads ont d’ailleurs réalisé deux gros coups cette semaine en obtenant Samuel Asselin du Titan et Ostap Safin des Sea Dogs.

Zadina, un dossier à surveiller

Plusieurs personnes m’ont posé la question sur les réseaux sociaux : est-ce que les Mooseheads ont fait une croix sur le dossier Filip Zadina? Pas nécessairement.

Pour l’instant, Halifax pourra faire jouer deux Européens, Safin et Marcel Barinka.

Si les Red Wings décident de retourner Zadina aux Mooseheads en cours de saison, Russell devra se départir de Safin. Sauf... si Detroit le fait après le 10 février.

Les Mooseheads pourraient alors évoluer à trois joueurs européens. Oui, le règlement tient toujours.

Vous vous souvenez sans doute de la situation survenue en 2013 lorsque j’avais lâché la bombe au mois d’avril.

Patrick Roy aurait pu faire jouer Mikhail Grigorenko, Nick Sorensen et Nikita Kucherov après le retour de Grigorenko de Buffalo. Il s’était pourtant départi de Kucherov, échangé aux Huskies de Rouyn-Noranda, quelques semaines auparavant.

Il faudra donc surveiller le dossier Zadina. Peu importe la décision des Wings, elle aura des répercussions sur la saison des hôtes du tournoi de la Coupe Memorial 2019.

Mais ne soyez pas inquiets pour les Mooseheads, ils ont un homme de fer pour s’occuper du dossier!