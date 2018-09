Coupe Laver: tout est permis

Le trophée de la Coupe Laver est bien à la portée des deux équipes alors qu’Équipe Europe ne dispose que d’une maigre avance de 7-5 à l’aube de la troisième et dernière journée de compétition, à Chicago, dimanche.

Les matchs seront présentés à TVA Sports à partir de 13h.

Équipe Europe avait dominé la première journée avec trois victoires en simple de Grigor Dimitrov sur Frances Tiafoe, de Kyle Edmund sur Jack Sock et de David Goffin sur Diego Schwartzman. Puis Sock et Kevin Anderson, pour Équipe Monde, avaient défait Novak Djokovic et Roger Federer lors du match de double pour réduire l’écart à 3-1.

Mais Équipe Monde a tenu son bout lors de la deuxième journée, alors que chaque gain valait deux points. Après vu Alexander Zverev (John Isner) et Roger Federer (Nick Kyrgios) remporter leur match respectif de simple pour porter le pointage à 7-1 pour Équipe Europe, Anderson a vaincu Djokovic et Sock ainsi que Kyrgios ont triomphé de Goffin et Dimitrov en double.

Dimanche, l’enjeu est encore plus grand puisque chaque victoire rapportera trois points. C’est donc dire le trophée est à la portée de chacune des deux équipes.

Le Suisse Roger Federer aura une journée bien occupée puisqu’il disputera un match de simple et un match de double tout comme l’Américain John Isner.

Horaire des matchs

13h

Roger Federer / Alexander Zverev (Europe) c. John Isner / Jack Sock (Monde)

Suivi de

Roger Federer (Europe) c. John Isner (Monde)

Suivi de

Alexander Zverev (Europe) c. Kevin Anderson (Monde)

Suivi de

Novak Djokovic (Europe) c. Nick Kyrgios (Monde)