Chelsea tenu en échec à West Ham

Après cinq victoires consécutives, Chelsea a cédé des points pour la première fois cette saison, sur le terrain de West Ham (0-0), et laisse Liverpool seul en tête du championnat (18 points, soit deux d'avance).

Les Blues voient même Manchester City passer devant à la différence de buts.

Malgré un jeu collectif «à la napolitaine» et un état d'esprit irréprochable, la formation de l'Italien Maurizio Sarri a buté sur des Hammers (17e, 4 points) qui ont répondu présent dans les duels, et qui commencent enfin à trouver leur rythme de croisière, après avoir entamé leur saison par quatre défaites consécutives en championnat.

Chelsea a nettement dominé en première période, mais ne s'est, curieusement, pas procuré les occasions les plus franches. La défense de West Ham a su couper les relations entre Giroud - titularisé pour la deuxième fois consécutive en Premier League -, et ses pourvoyeurs Hazard et Willian. Et c'est bien West Ham qui s'est montré le plus dangereux, par un Michail Antonio opportuniste, mais finalement maladroit (29e et 31e).

La seconde période a beaucoup ressemblé à la première, avec un Chelsea un peu plus tranchant mais qui n'a pas davantage su trouver la faille et qui a - encore - frôlé le pire sur une tête de Snoodgrass (78e). De multiples tentatives de Hazard, Willian, Morata, et même Kanté, n'ont pas suffi.

Ce match nul n'est pas la meilleure façon de préparer la double confrontation face à Liverpool, d'abord à Anfield en Coupe de la Ligue, mercredi soir, puis à Stamford Bridge en championnat samedi prochain.