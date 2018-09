Byron: des comparaisons intéressantes

Il y a de ces joueurs qui font l'unanimité. Ils sont rares, mais ils existent. Chez les Canadiens, Paul Byron en est le parfait exemple.

Rapide, travaillant, fiable et polyvalent, l’attaquant est devenu au fil des ans l’un des préférés des partisans.

Son patron l’a récompensé dimanche, lui offrant une prolongation de contrat de quatre saisons d’une valeur de 13,6 millions de dollars, soit 3,4 M$ en moyenne par année. C’est quand même tout un revirement de situation pour ce modeste choix de fin de sixième tour réclamé au ballottage par Marc Bergevin en octobre 2015.

Depuis, Byron est cinquième chez le CH pour le nombre de points amassés avec 96.

Regardons quelques comparaisons à travers la ligue.

Au cours de cette période, la récolte de l’Ontarien est notamment légèrement supérieure à celle de trois joueurs similaires : Carl Hagelin (92 points en trois ans avec les Ducks et les Penguins), Nick Bonino (91 points avec les Penguins et les Predators) et Lars Eller (89 points avec les Canadiens et les Capitals).

Pour vous donner une idée, c'est seulement deux de moins que Justin Abdelkader (98 points avec les Red Wings) et Chris Kunitz (98 points avec les Penguins et le Lightning).

Qui plus est, Byron est le seul membre de ce groupe à avoir atteint le plateau des 20 buts au cours des deux dernières saisons. Aucun des autres joueurs mentionnés ci-dessus n’en a totalisé 20 en une campagne. Pour ajouter à l’exploit, il y est parvenu en jouant au centre, à l'aile et tantôt sur le quatrième trio.

Par ailleurs, selon le site spécialisé CapFriendly.com, quatre contrats ressemblent particulièrement à celui de Byron en terme de valeur et de durée : Leo Komarov (4 ans/12 M$ avec les Islanders), Antoine Roussel (4 ans/12 M$ avec les Canucks), Zack Smith (4 ans/13 M$ avec les Sénateurs) et Jay Beagle (4 ans/12 M$ avec les Canucks).

Leurs statistiques sont toutefois inférieures à celles de Byron. Depuis trois ans, Komarov et Smith ont amassé 87 points, tandis que Roussel et Beagle ont engrangé respectivement 73 et 69 points. C’est donc une belle aubaine pour les Canadiens!