Une grosse commande pour la ligne offensive du Rouge et Or

La ligne offensive du Rouge et Or de l’Université Laval en aura plein les bras dimanche après-midi au PEPS avec le front défensif des Redmen de McGill.

Les Redmen dominent le RSEQ avec 15 sacs, dont huit réussis, samedi dernier, face aux Stingers de Concordia. Si Andrew Seinet-Spaulding n’en compte que 1,5, le plaqueur de troisième année est toutefois le joueur clé de la ligne défensive de McGill.

«Chaque fois qu’on affronte McGill, on doit le considérer dans notre plan de match, a expliqué le centre Samuel Lefebvre qui a joué aux côtés de Seinet-Spaulding avec les équipes du Québec et du Canada dans le passé. C’est un bon athlète. Il est fort et rapide. J’ai beaucoup de respect pour lui et j’ai hâte de l’affronter.»

«Les Redmen sont actifs en défensive et ils sont bien dirigés, de poursuivre le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Ils viennent ici pour se battre et il s’agira d’un bon défi. Ils peuvent mettre de la pression à seulement trois joueurs ou y aller avec six.»

«La pression vient de partout»

Justin Éthier est lui aussi conscient des succès de la défensive des Redmen depuis le début de la saison. En plus de dominer dans la colonne des sacs, ils occupent le deuxième rang pour les verges accordées au sol avec une moyenne de 87,7 par match.

«Ils ne blitz pas tant que ça, mais la pression vient de partout, a résumé le coordonnateur offensif de Laval. Leur ligne défensive fait un bon travail et il faudra être absolument capable de protéger notre quart-arrière. Leur tertiaire avec Jean-Philippe Hudon, Benjamin Carré et Vincent Dethier est à maturité. Ils ont accordé quelques gros jeux contre Concordia, mais ils avaient accordé peu de choses lors de leurs deux premières parties.»

«Notre ligne offensive fait bien depuis le début de la saison, mais tous peuvent faire mieux, d’ajouter Éthier. Nos gros bonshommes doivent être physiques. Personne n’a des ennuis pour mériter d’être remplacé, mais ils doivent déplacer ce stade. Ce n’est pas assez de ne pas commettre d’erreurs. Tout le monde doit bien faire.»

Carré domine le RSEQ avec trois interceptions, dont une qu’il a ramenée pour un touché.

Rappel à l’ordre

Éthier a passé un savon à ses ouailles, jeudi et samedi, après l’entraînement. Que souhaite-t-il de son unité ? «On doit exécuter sans se poser de questions, a expliqué Lefebvre au sujet des demandes d’Éthier. On doit être concentré sur la tâche, bien exécuter et suivre le processus du caucus jusqu’au sifflet de l’arbitre pour arrêter le jeu.»

«Nous avons du talent, mais nous ne sommes rendus nulle part, de poursuivre Lefebvre. Un jeu avorte parce qu’un joueur ne fait pas son travail. Il faut jouer les 12 ensemble.»

Poirier aura la chance de se faire valoir

Alec Poirier vivra son véritable baptême des rangs universitaires face aux Redmen.

En uniforme pour la première fois de la saison lors du match à Montréal face aux Carabins le 8 septembre après avoir soigné une blessure à un ischio-jambier, le secondeur recrue n’a pas touché au terrain, mais la situation sera différente, dimanche, lors du match contre McGill.

«J’étais impatient de revenir au jeu et ce fut plus long que je croyais, mais je suis maintenant à 100 %, a raconté le produit des Cougars du collège Champlain. Je n’ai pas joué à Montréal parce que le pointage était serré, mais je vais me retrouver sur la première unité des bottés d’envoi contre McGill. Parce que c’est vite et intense, j’adore me retrouver dans ces situations et faire des jeux en couverture. J’espérais avoir ma chance.»

Poirier sera-t-il nerveux ? «Comment ne pas avoir de papillons, a-t-il répondu. Je n’ai jamais joué devant une foule de 10 000 spectateurs. Je pourrais aussi être utilisé dans les situations de deuxième essai et court pour stopper la course.»

En plus de devoir patienter depuis le camp d’entraînement, Poirier est passé sous le bistouri pendant la saison morte pour une blessure à une épaule. Il était du voyage à Orlando pour le camp de printemps, mais il n’a pas été en mesure de s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers.

Retours au jeu

Absent lors du dernier match en raison d’une blessure à un pied, l’ailier espacé Alexandre Savard sera de retour au jeu. Remis d’une blessure à un ischio-jambier, le vétéran secondeur Marc-Antoine Varin disputera son premier match de l’année. Une blessure à une épaule avait ruiné sa saison 2017. Sept secondeurs seront en uniforme.

Laurence Poirier-Viens, remis d’une blessure à une cheville, sera en uniforme tout comme les ailiers défensifs Aleck Brodeur et Loïc Sapart qui n’avaient pas affronté les Carabins.

À son premier match de la saison, Étienne Moisan évoluera comme cinquième receveur alors que le demi-inséré recrue Vincent Forbes-Mombleau obtiendra son deuxième départ de la saison.

On pourrait aussi voir Moisan dans le rôle d’ailier rapproché. Le porteur de ballon Philippe Lessard-Vézina ratera son premier match de la saison tout comme le receveur recrue Antoine Dansereau-Leclerc.