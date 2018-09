Rowdy Tellez prend les choses en main

Rowdy Tellez s’est une fois de plus signalé en produisant trois points dans la victoire de 5-2 des Blue Jays de Toronto face aux Rays de Tampa Bay, samedi, au Rogers Centre.

Le jeune frappeur désigné des Blue Jays a inscrit les siens au tableau indicateur en quatrième manche avec un circuit de deux points. Justin Smoak l’a précédé au marbre.

Tellez est revenu à la charge en huitième manche avec un double, qui a permis à Randal Grichuk de croiser le marbre.

En quatre présences officielles dans le rectangle des frappeurs, l’athlète de 23 ans a claqué trois coups sûrs.

Après avoir joint l’équipe au début du mois de septembre, Tellez affiche une moyenne au bâton de ,404.

Reese McGuire, avec un double, et Aledmys Diaz, avec un simple, ont produit les autres points de l’équipe locale.

Coups de canon

Les Rays ont inscrit leurs deux points grâce à la longue balle. Tommy Pham a d’abord frappé son 20e circuit de la saison en troisième manche. Pour sa part, Jesus Sucre a expédié la balle de l’autre côté de la clôture en septième.

Thomas Pannone (4-1) a connu une bonne sortie au monticule pour les Blue Jays. Le lanceur de 24 ans a alloué deux points, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et deux tiers. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

Pour sa part, Ken Giles a assuré son 24e sauvetage de la campagne.

Tyler Glasnow (2-7) a encaissé la défaite après avoir accordé trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail.

Le quatrième et dernier match de la série entre les deux formations aura lieu dimanche après-midi. Ryan Borucki (4-4) sera le lanceur partant pour les Blue Jays.