Remparts: Baribeau prêt à prendre la pôle

Le passage de Dereck Baribeau à Québec a été parsemé de hauts et de bas. Maintenant considéré comme un vétéran dans le circuit Courteau, le gardien de Québec se dit prêt à faire partie de l’élite de sa position dans la ligue cette saison.

Il ne fait aucun doute que Baribeau est l’homme de confiance des Remparts cette saison. L’équipe a fait l’acquisition du gardien Anthony Morrone des Tigres de Victoriaville lors du camp d’entraînement pour le seconder, mais le filet lui sera confié.

Expérience

C’était aussi le cas, d’ailleurs, à pareille date l’an dernier, mais des prestations inconstantes avaient forcé Philippe Boucher à faire l’acquisition du vétéran Antoine Samuel lors de la période des Fêtes. Cette année, c’est différent. Baribeau assure avoir beaucoup appris de la saison dernière et il croit maintenant avoir tous les outils pour répondre aux attentes placées en lui.

«C’est ma quatrième saison dans la ligue. Je veux maintenant jouer un rôle de leader dans l’équipe. Mon but est de présenter une meilleure constance. J’ai beaucoup appris de l’an passé et je veux maintenant avoir l’air d’un vétéran devant le filet, et ce, match après match. Je veux montrer que je peux être un des meilleurs gardiens de la ligue, le genre qui garde toujours son équipe dans le match.»

Baribeau estime avoir appris de chacune des expériences qui ont façonné son parcours junior jusqu’à maintenant.

«L’an dernier, j’ai appris qu’aucun poste n’est assuré dans cette ligue. Il y a de très bons gardiens partout. Cette année, j’ai un excellent substitut en Anthony [Morrone]. C’est un très bon gars et il travaille toujours fort dans les entraînements. Je dois travailler aussi fort que lui, même si le filet est à moi cette année», mentionne-t-il.

Puis, il y a aussi eu sa signature de contrat avec le Wild du Minnesota.

«Ça m’a donné beaucoup d’expérience et m’a permis de voir c’est quoi un camp professionnel, mais aussi ce que ça prend pour jouer là. J’ai pu travailler avec Devan Dubnyk et Alex Stalock, et j’ai beaucoup à apprendre d’eux. Je pense que ces expériences sont des choses que je vais pouvoir apporter dans le vestiaire, cette saison.»

Sous les ordres de Patrick

Puis, il y a évidemment l’arrivée de Patrick Roy. Pour le grand gardien de 6 pi 6 po et 225 lb, ce retour est «la cerise sur le sundae» de son encadrement afin d’en faire un joueur professionnel.

«Mes agents [Stéphane Fiset et Pascal Leclaire] ont joué dans la LNH, tout comme Frédéric Chabot qui m’encadre aussi. Ghyslain Rousseau [l’entraîneur des gardiens des Remparts] a également été repêché dans la LNH. Ça me fait un bel encadrement. Dans le cas de Patrick, il a une équipe à gérer et ne peut s’occuper d’un seul individu, mais il me donne des conseils et sa porte est toujours ouverte.»

Il n’avait peut-être que quatre ans lorsque Roy a pris sa retraite du hockey, mais Baribeau sait pertinemment ce qui a permis au 33 de connaître autant de succès dans la LNH et c’est un modèle qu’il aimerait bien calquer.

«Je sais que c’est un gars avec beaucoup de caractère, un gagnant. Il a quand même remporté quatre fois la coupe Stanley et trois fois le Conn-Smythe. Il veut gagner et il va tout faire pour que ça arrive. Il pouvait avoir un caractère bouillant, mais il avait le respect de ses coéquipiers. C’est un style que j’aimerais apporter cette année.»