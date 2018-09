Rebecca Marino s'impose au Texas

La Canadienne Rebecca Marino a remporté le tournoi de l'ITF de Lubbock au Texas, doté d'une bourse totale de 25 000 $, samedi.

Marino, actuellement 215e au monde, a vaincu l'Américaine Robin Anderson, 308e au classement de la WTA, en deux manches de 6-4 et 6-1.

En raison de ce triomphe, la Britanno-Colombienne devrait fracasser le top 200 mondial.

Il s'agit d'un cinquième triomphe cette saison, après trois sacres à Antalya en Turquie en début d'année et un autre à Winnipeg au mois de juillet.

�� #5 of 2018! Thank you to the Team Luke Hope for Minds Tennis Classic for a great week and for your generous hospitality! ������ pic.twitter.com/US6NCSU2Nh