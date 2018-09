Paul Byron pense aux victimes de la tornade

L’attaquant du Canadien de Montréal Paul Byron, originaire de la région d’Ottawa, s’est montré sensible aux gens qui sont présentement affectés par la tornade s’étant abattue, vendredi soir, à Gatineau et aux alentours.

«Mes pensées et mes prières vont à mes amis, ma famille et à tous ceux qui ont été affectés par la tempête à Ottawa et Gatineau, a-t-il écrit, samedi matin, sur son compte Twitter. Soyez prudents!»

Byron doit être en uniforme en soirée, au Centre Bell, pour le match préparatoire face aux Sénateurs d’Ottawa.