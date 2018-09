Patrick Roy veut boucler la boucle

Publié aujourd'hui à 12h28

Mis à jouraujourd'hui à 12h37

Les joueurs des Remparts suent à grosses gouttes.

Le nouvel entraîneur-chef de l’équipe, Patrick Roy, regarde ses joueurs d’un œil attentif.

Pour la troisième fois de la séance d’entraînement, le coup de sifflet du coach retentit. L’ancien numéro 33 des Canadiens de Montréal et de l’Avalanche du Colorado n’aime pas ce qu’il voit.

Roy ramène ses joueurs au centre de la glace et répète ses directives.

L’entraînement reprend et les joueurs des Remparts y mettent de l’intensité. Avec le sourire.

Après une heure trente, l’entraînement de l’équipe prend fin. Le nouveau capitaine des Remparts, Benjamin Gagné, pose aux côtés d’Étienne Verrette, Louis-Fillip Côté et Mikaël Robidoux. Le nouveau capitaine et ses adjoints ont fière allure devant les photographes des quotidiens de Québec.

Le choix de Patrick Roy s’est arrêté sur Gagné, un défenseur de 20 ans. Un natif de Québec, comme lui.

Il avait fait une croix sur le coaching

Après plus d'un mois de camp d’entraînement, Roy est en plein contrôle de la situation. Il a repris les doubles fonctions, qu’il avait quittées en 2013, sans maux de tête.

Pourtant, lorsqu’il a démissionné de son poste d'entraîneur-chef avec l’Avalanche en 2016, l’homme de 52 ans croyait ne plus jamais diriger une équipe.

«J’avais jeté tout ce que j’avais pour coacher», raconte Roy. «Je n’avais pas fermé la porte à travailler dans une organisation dans un autre rôle mais dans ma tête, le coaching c’était terminé.»

Puis, une occasion s'est présentée à lui avec le départ de Philippe Boucher. Roy acceptait de revenir.

Il était trop tard, les livres avaient passé au recyclage.

«Je regrettais de l’avoir fait. La morale de l’histoire c’est qu’il ne faut jamais rien jeter!» rigole Patrick Roy.

Il n’a pas été trop dépaysé. À Québec, Roy a retrouvé son adjoint de l’époque, Martin Laperrière. C'était un souhait lorsque les pourparlers avec Jacques Tanguay se sont amorcés.

Il a aussi renoué avec sa collaboratrice Nicole Bouchard (la directrice des services à l’équipe et relations médias des Remparts), le thérapeute Steve Bélanger, le gérant d'équipement Stéphane Savard, le préparateur physique, Gabriel Hardy...

On pourrait continuer comme ça longtemps. Patrick Roy a retrouvé SON équipe, les Remparts, avec qui il aura l’occasion de boucler la boucle.

«Je suis curieux de voir jusqu’où je peux aller.»

Revenons à la séance d’entraînement des Remparts.

Roy sort le tableau, distribue les conseils, multiplie les encouragements. En revenant dans les rangs juniors, il a la chance de reprendre un rôle d’enseignant. On le sent à l’aise et tous les joueurs le fixent d’un regard attentif.

Les joueurs des Remparts de cette année, nés entre 1997 et 2002, ne l’ont jamais vu jouer. Certains ont vu ses prouesses sur Youtube, d'autres ont appris à le connaître en lisant sa biographie. Ils savent pourtant beaucoup de choses sur lui : un compétiteur, un homme passionné, un émotif.

C’est vrai, le nouveau grand-père est plus mature et plus posé. Mais une chose n’a pas changé, il est toujours aussi passionné. Le feu sacré brûle toujours. Roy veut redonner.

«C’est un enseignement qui est différent. Ce sont des joueurs qui sont différents. Ces jeunes-là méritent d’avoir mon attention, que je sois prêt à travailler fort avec eux à tous les jours.»

Patrick Roy hérite d’une équipe qui a pris le chemin de la reconstruction depuis trois ans, un mot qu’il n’avait jamais prononcé lors de ses dix années passées à Québec comme directeur général ou comme entraîneur-chef. L'équipe n'a pas gagné une ronde éliminatoire lors des trois dernières saisons.

Il ne se fait pas d’illusion, sa seule présence derrière le banc fera grimper les attentes des partisans. «C’est sûr qu’on veut surprendre le monde du junior!» lance-t-il.

«Les experts vont nous mettre dans le milieu ou le bas du peloton mais si on joue avec beaucoup d’intensité, les gens vont aimer venir voir nos games. On veut rebâtir la relation entre les Remparts et leurs partisans.»

Voilà un chantier important. Les Remparts sont toujours en bonne santé financière mais les foules ont chuté depuis l'ouverture du Centre Vidéotron.

Il s'ennuyait de l'autobus

Patrick Roy a remporté quatre coupes Stanley et empoché plus de 50 millions $ comme joueur dans la LNH.

Pourtant, il a décidé de reprendre du service dans les amphithéâtres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Quand on lui demande qu'est-ce qui lui avait manqué depuis son départ de la LHJMQ en 2013, il répond sans détour.

«Les gens vont rire de moi mais je me suis ennuyé d'embarquer dans l'autobus, avec la gang, se compter des jokes, d'aller sur la route jouer des matchs.»

Le 26 août dernier, l'autobus qui amenait les Remparts à Baie-Comeau pour un match préparatoire est tombé en panne. Le retour sur terre était brutal mais il en fallait beaucoup plus pour ébranler la passion de l'ancienne gloire du CH.

«Même si l'autobus a brisé, on a ri tout le long. Un de mes chums, qui passait par là, riait de moi et me disait : c'est pas mal beau de vous voir sur le bord de l'autoroute avec ton autobus!»

S'il est de retour dans la LHJMQ, c'est parce que Patrick Roy veut redonner plutôt que recevoir.

«Je m'ennuyais de l'enseignement. Quand j'embarque sur la glace, je sens que j'ai de l'énergie, que je veux aider les jeunes. Parfois, j'en fais même trop. Je laisse travailler Ben [Benoit Desrosiers] et Lappy [Martin Laperrière], mais on a vraiment du fun ensemble.»

Roy réalise que la pause entre son passage avec l'Avalanche et son retour chez les Remparts lui a permis d'apprécier la vie d'un homme de hockey.

«En prenant du recul, tu réalises que tu t'ennuies de pas mal de choses!» admet-il.

Et le CH dans tout ça?

Dès l'annonce de son retour à Québec, Patrick Roy a été bombardé de questions sur son avenir et celui du Tricolore, avec qui il a remporté deux coupes Stanley.

Il savait dans quoi il s'embarquait et il a fait face à la musique. Roy a tenté et tentera de répondre aux questions des journalistes sur l'actualité entourant le Canadien... avec sagesse.

«J'essaie de faire attention, car la place doit revenir aux Remparts. La seule raison pour laquelle je le fais, c'est que j'ai évolué pour le Canadien pendant 10 saisons. En même temps, je pense que les gens veulent entendre ce que j'ai à dire. J'essaie d'être honnête et le plus transparent, de dire ma façon de voir les choses en demeurant respectueux.»

Il sera peut-être moins direct qu'il y a quelques années. «J'aime ça bien dormir, je fais un petit plus attention!» ajoute-t-il avec un sourire en coin.

Intelligent, certains diraient calculateur, Roy sait que bien des amateurs du CH aimeraient le voir revenir dans l'organisation des Canadiens. Sa position est claire : il va écouter si on fait appel à ses services.

«C'est sûr que je vais toujours écouter. C'est une grande organisation. Il y a une histoire tellement forte derrière le Canadien. Les gens ont le droit à une équipe gagnante, ils ont le droit d'avoir une équipe qui aspire aux grands honneurs. Ça met une pression sur les personnes qui sont en poste mais c'est ça la beauté de ce travail-là. L'entraîneur et le DG qui vont ramener la coupe Stanley à Montréal, ils vont avoir du plaisir!» conclut-il.

Pour l'instant, le père de trois grands enfants a la tête à Québec.

Tout au long de l'entrevue, Patrick Roy répète son amour pour les gens de Québec. On le sait sincère.

On sent qu'il veut leur redonner... on ne sait juste pas combien de temps ça va durer.