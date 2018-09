Outrageuse domination des Carabins

Le porteur de ballon Asnnel Robo a connu un excellent match tandis que la défensive des Carabins a inscrit trois touchés, ce qui a permis aux représentants de l'Université de Montréal de l'emporter 74-3 contre les Stingers, samedi après-midi, au Stade Concordia.

Ce nombre impressionnant de points représente un record pour la formation de l’entraîneur-chef Danny Maciocia.

Robo a inscrit deux touchés par la course et un par la voie des airs. Il a terminé sa journée de boulot avec 145 verges de gains en huit courses.

Après un premier quart où les deux formations se sont échangé un placement, le demi offensif de 24 ans a sorti l'attaque des Bleus de sa torpeur avec une magnifique course de 77 verges pour son premier majeur de la rencontre. Avant cet effort individuel, l'unité offensive du quart-arrière Dimitri Morand ne parvenait pas à s'imposer, sortant du terrain rapidement après y être entré.

La longue course de Robo a toutefois inspiré ses coéquipiers qui ont entamé une domination, qui a pris fin uniquement au coup de sifflet final. Robo a réussi son deuxième touché avant la fin de la demie. En situation de troisième essai et un à la porte des buts, Morand a trouvé son porteur avec une passe lobée par-dessus la ligne de mêlée.

Le héros offensif de ce duel montréalais a continué de marcher sur la défensive des Stingers en début de troisième quart. Après que les unités spéciales aient récupéré le ballon sur le botté d'envoi de la seconde demie, Robo a conclu la séquence des siens avec une course de 11 verges pour le touché.

Les autres majeurs offensifs des Carabins ont été produits par les porteurs de ballon Ryth-Jean Giraud (deux fois) et Jean-Clifford Dazouloute en fin de rencontre. Le botteur Louis-Philippe Simoneau a aussi réussi deux placements.

La défensive s'éclate

Si l'attaque a pris un certain temps avant de se mettre en marche, la défensive des Carabins a roulé à plein régime pendant l'ensemble de la partie, mais a été particulièrement dévastatrice dans la deuxième moitié du match.

Philippe Lemieux-Cardinal a d'abord inscrit un touché sur un retour d'interception de 78 verges au troisième quart. Il a été imité par Marc-Antoine Dequoy quelques instants plus tard. Ce dernier a parcouru 55 verges pour son deuxième majeur de la saison dans de pareilles circonstances.

La défensive n'avait cependant pas fini d'inscrire des points. Kerfalla-Emmanuel Exumé a également retourné une interception dans la zone des buts au quatrième quart.

L'unité défensive des Carabins a complété son match avec six revirements provoqués et a accordé un total de 218 verges aux pauvres Stingers.

La semaine prochaine, les Carabins recevront le Vert & Or de l'Université Sherbrooke alors que les Stingers accueilleront le Rouge et Or de l'Université Laval.