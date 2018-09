«Nous avons trouvé la recette gagnante» - Kevin Lacroix

Kevin Lacroix pourra se vanter d’avoir remporté la toute première épreuve de la série canadienne de NASCAR disputée au sud de la frontière.

Au circuit de Loudon, au New Hampshire, le pilote de Saint-Eustache s’est emparé de la tête au 10e des 100 tours de la course pour ne plus jamais la quitter, samedi. Il a signé son deuxième gain de la saison après s’être imposé sur le tracé de Jukasa, dans la région de Hamilton, le 16 juin.

L’Ontarien Peter Shepherd et le Québécois Donald Theetge l’ont accompagné sur le podium.

«Ça fait tellement de bien de renouer avec la victoire, a dit le vainqueur. Surtout après avoir connu autant de problèmes la veille durant les essais libres à trouver les bons réglages pour améliorer le comportement de la voiture.»

«Le travail de mon équipe a été récompensé et nous avons trouvé la recette gagnante au bon moment.»

Deux gains sur ovale

Lacroix, âgé de 29 ans, a paradé dans le cercle du vainqueur pour la 10e fois de sa carrière en 43 départs dans la série NASCAR Pinty’s. Reconnu comme un spécialiste des circuits routiers, sur lesquels il a fait ses classes, c’est plutôt sur deux tracés ovales qu’il a obtenu ses deux plus récentes victoires.

«C’est effectivement étrange de gagner à deux reprises cette année sur ovale. Ça prouve que je suis maintenant très à l’aise sur ce type de configuration.»

«C’était agréable de piloter une voiture aussi compétitive. Tellement que j’ai pu non seulement préserver mes pneus pour la fin, mais aussi ménager ma consommation d’essence.»

Dommage pour Ranger et Camirand

Lacroix aurait certes eu besoin de toutes ses munitions pour résister à Andrew

Ranger, qui aura été sa plus sérieuse menace jusqu’à ce qu’un ennui mécanique ne vienne ruiner, à nouveau, le parcours du pilote de Granby.

Aux trousses du meneur, Ranger a été victime d’un bris de suspension au 71e tour qui l’a contraint à l’abandon quatre tours plus tard. Dommage, car les deux Québécois auraient sûrement animé une fin de course en mal de débats.

«Je pense honnêtement que j’avais une bonne chance de le chauffer pour la victoire», a dit Ranger.

Vainqueur il y a deux semaines à Saint-Eustache, Marc-Antoine Camirand, lui, a été mis K.-O. par une bête panne de carburant alors qu’il occupait la deuxième place, et ce, avec un seul tour à parcourir.

«Oui, c’est fâchant, a-t-il raconté. Mais bon, ça fait partie de la course.»

Le pilote de Saint-Léonard-d’Aston, tout comme Lacroix et Shepherd, a choisi de ne pas s’arrêter pendant une rare neutralisation pour ajouter de l’essence dans le réservoir de son bolide.

Bonne stratégie

Son coéquipier Donald Theetge, lui, a adopté une stratégie différente et son court ravitaillement (lors du second et dernier drapeau jaune survenu au 44e tour) aura été somme toute fructueux puisqu’il s’est pointé au 3e rang quand le drapeau à damier a été agité.

«Peut-être, a prétendu le pilote de Boischatel, qu’un arrêt n’aurait pas été nécessaire, mais on n’a pas pris de chance. Ma voiture était très rapide au point d’espérer rejoindre Lacroix en fin de parcours.»

Quatre points d’écart

Louis-Philippe Dumoulin et Alexandre Tagliani, classés respectivement huitième et septième, n’ont jamais pu se mêler au peloton de tête pendant l’épreuve.

Les deux prétendants au titre se sont néanmoins livré un duel musclé lors des 10 derniers tours, qui tournera à l’avantage du pilote de Lachenaie.

«Nous avons éprouvé des ennuis avec un pneu, ce qui nous a forcés à jouer de prudence», a relaté Tagliani.

De son côté, Dumoulin a passé le week-end à chercher le bon équilibre, en vain.

«Ce n’est pas le résultat espéré, a affirmé le Trifluvien, mais l’important, c’était de conserver la tête au championnat. L’affrontement avec Tagliani a été intense, mais propre comme ça devrait toujours l’être. Je m’en réjouis.»

Tagliani (484) a réussi à retrancher un point à l’avance de Dumoulin (488) alors qu’il ne reste qu’une seule course au calendrier, prévue ce samedi à Jukasa.

«On va s’y présenter avec comme seul objectif de la gagner», a avoué Tagliani.

Mauvais souvenir

Enfin, les deux autres Québécois présents à Loudon ne garderont pas un bon souvenir de leur participation à l’épreuve du New Hampshire.

Jean-François Dumoulin a été victime d’un bris de sa boîte de vitesses avant même que la course ne soit lancée. Il est revenu en piste, mais... 14 tours plus tard. Martin Côté, lui, a été victime d’une touchette dès le premier tour. Il a terminé au dernier rang.

Résultats

12e étape de la Série NASCAR Pinty’s 2018

Loudon, New Hampshire

1. Kevin Lacroix St-Eustache 100 tours

2. Peter Shepherd Amherstburg, Ont. 100

3. Donald Theetge Boischatel 100

4. Cole Powell Mount Brydges, Ont. 100

5. D.J. Kennington St. Thomas, Ont. 100

6. Anthony Simone Aurora, Ont. 100

7. Alexandre Tagliani Lachenaie 100

8. Louis-P. Dumoulin Trois-Rivières 100

9. Armani Williams Detroit, MI 100

10. Marc-A. Camirand St-Léonard-d’Aston 99

Les autres Québécois

15. Jean-F. Dumoulin Trois-Rivières 83

16. Andrew Ranger Granby 75

17. Martin Côté Shefford 52