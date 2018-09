Montréal accueille son marathon dimanche

C’est ce dimanche qu’aura lieu le Marathon international Oasis de Montréal. Le coup d’envoi de l’épreuve reine du week-end, le marathon de 42,2 km, et celui du demi-marathon de 21,1 km seront donnés dès 7h30.

La fin de semaine de course s’amorçait par ailleurs, samedi, avec les épreuves du 5 km et du 10 km. Plus de 7 000 participants inscrits y ont pris part dans une ambiance festive avant de franchir le fil d’arrivée situé dans le Quartier des spectacles.

Plus de 700 coureurs, des jeunes de 3 à 11 ans et leurs parents, ont également pris le départ du P’tit marathon 1 km Tel-jeunes qui a permis de récolter des fonds au profit de cet organisme.