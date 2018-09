Michael Brantley donne la victoire aux Indians

Un simple productif de Michael Brantley en fin de 11e manche a permis aux Indians de s’imposer 5-4 face aux Red Sox de Boston, samedi soir, à Cleveland.

Alors que l’équipe locale était en avance 4-2, Andrew Benintendi a créé l’égalité avec un simple de deux points.

Rafael Devers et Blake Swihart ont également aidé la cause des Red Sox en claquant chacun un circuit en solo plus tôt dans la rencontre.

Du côté des Indians, Francisco Lindor a produit deux points à l’aide de simples. L’ancien joueur des Blue Jays de Toronto Josh Donaldson a contribué à la victoire avec un simple d’un point.

Tyler Olson (2-1) a été le lanceur gagnant tandis que Drew Pomeranz (2-6) a encaissé le revers. En plus du point de la victoire, ce dernier a alloué trois coups sûrs et un but sur balles dès son arrivée au monticule.

Pour sa part, Olson n’a rien concédé aux frappeurs adverses en deux manches de travail.